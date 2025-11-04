El ciclo lectivo 2025 se encuentra en la recta final y La Rioja ya definió cuándo finalizarán las clases: todos los detalles

El ciclo lectivo 2025 se encuentra cercano a su finalización en el país. Con la llegada de noviembre la expectativa por el inicio de las vacaciones de verano crece en miles de familias argentinas, sobre todo las que tienen menos en el ámbito educativo. En este marco, la mayoría de las provincias transita el último trimestre de clases y se prepara para el comienzo del receso.

El período de descanso, previsto según el calendario oficial elaborado por las autoridades locales y nacionales, varía según las provincias del país. Según informaron las autoridades de La Rioja, puntualmente en la provincia la finalización será el viernes 19 de diciembre en todo su territorio.

Para garantizar las 190 jornadas mínimas de cursada, cada provincia fragmentó los días para que se adapten a los periodos de receso y los feriados nacionales, provinciales y locales. De este modo, las jurisdicciones difieren en la fecha del cierre del ciclo lectivo ya que se apoyan en su calendario y cumplimiento con los días académicos obligatorios.

Cuándo terminan las clases, provincia por provincia

Todas las provincias del país ya confirmaron sus fechas, las cuales son las siguientes:

Buenos Aires: lunes 22 de diciembre

CABA: viernes 19 de diciembre

Catamarca: viernes 12 de diciembre

Chaco: viernes 19 de diciembre

Chubut: viernes 19 de diciembre

Córdoba: viernes 19 de diciembre

Corrientes: viernes 19 de diciembre

Entre Ríos: viernes 19 de diciembre

Formosa: viernes 19 de diciembre

Jujuy: viernes 12 de diciembre

La Pampa: viernes 26 de diciembre

Mendoza: viernes 19 de diciembre

Misiones: lunes 22 de diciembre

Neuquén: viernes 19 de diciembre

Río Negro: viernes 19 de diciembre

Salta: lunes 22 de diciembre

San Juan: viernes 19 de diciembre

San Luis: viernes 19 de diciembre

Santa Cruz: jueves 18 de diciembre

Santa Fe: viernes 12 de diciembre

Santiago del Estero: viernes 19 de diciembre

Tierra del Fuego: viernes 19 de diciembre

Tucumán: viernes 19 de diciembre

Los feriados que quedan en el año

El cierre del año 2025 en Argentina contempla cuatro feriados oficiales y dos fines de semana largos a nivel nacional, que coinciden con las últimas semanas del ciclo escolar. El primero de estos tramos de descanso prolongado ocurrirá en noviembre. Específicamente, el viernes 21 será un día no laborable con fines turísticos (feriado puente), y el lunes 24 del mismo mes se celebrará el Día de la Soberanía Nacional, que fue trasladado desde su fecha original para asegurar un fin de semana largo de cuatro días (del viernes 21 al lunes 24).

Es relevante notar que, si bien el lunes es feriado nacional inamovible, la observancia del viernes 21 como día no laborable dependerá de cada empleador. El último mes del año ofrecerá el segundo fin de semana largo y los dos feriados finales.

El último fin de semana prolongado del año será del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, ya que este último es el feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Finalmente, el último feriado de 2025 será el jueves 25 de diciembre por la celebración de Navidad. Ambas jornadas de diciembre son inamovibles y marcan el cierre de las actividades escolares y laborales del año.