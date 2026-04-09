En los cielos deberían volar pájaros, no misiles, dice la jefa de la oposición taiwanesa en China

FOTO DE ARCHIVO: Cheng Li-wun, presidenta del Kuomintang (KMT), el principal partido de oposición de Taiwán, habla durante su visita al Mausoleo de Sun Yat-sen en Nanjing, provincia de Jiangsu, China

En ​los cielos deberían volar pájaros, no misiles, dijo el jueves en Shanghái la líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, ‌citando un poema de la ‌Primera Guerra Mundial sobre la necesidad de promover la paz, a pesar de que China mantiene sus actividades militares diarias en torno a la isla.

Cheng, presidenta del mayor partido de la oposición de Taiwán, el Kuomintang (KMT), está en China en lo que ella ha denominado una misión de "paz" para aliviar la tensión en un momento en que ​Pekín ha intensificado ⁠la presión militar contra la isla que considera suya.

China se niega ‌a dialogar con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ⁠alegando que es un "separatista". El Gobierno de ⁠Lai ha pedido a Cheng que inste a China a poner fin a sus amenazas y afirma que Pekín debería dialogar con el Gobierno ⁠elegido democráticamente en Taipéi.

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En declaraciones a los periodistas en el ​puerto de Yangshan, en Shanghái, Cheng dijo que ‌le gustaba cómo los antiguos marineros ‌nórdicos describían el mar como el "camino de la ballena".

"Estas palabras ⁠se pronuncian con tanta humildad, y son totalmente ciertas. Lo que debería volar por el cielo son pájaros, no misiles. Lo que debería nadar en el agua son peces, no buques de guerra", dijo, ​en unas ‌declaraciones retransmitidas en directo por las cadenas de televisión taiwanesas.

Cheng, que volará a Pekín a última hora del jueves para una posible reunión con el presidente chino Xi Jinping, también citó, en inglés, unos versos del poema de John McCrae ⁠sobre la Primera Guerra Mundial "In Flanders Fields" ("En los campos de Flandes", en español). Recitó: "Si faltáis a la fe de nosotros los muertos, jamás descansaremos".

"Puede que no hayamos sido capaces de dar paz a nuestros antepasados, pero sin duda aún podemos dar paz a la gente de hoy y a la de mañana", dijo.

Pekín ha mantenido sus actividades militares diarias en torno ‌a Taiwán a pesar de la presencia de Cheng en China. El Ministerio de Defensa de Taiwán informó el jueves por la mañana de que, durante las últimas 24 horas, había detectado seis aeronaves militares chinas y ocho buques de guerra en torno a la isla.

"Los hechos demuestran que ‌la amenaza militar de los comunistas chinos contra Taiwán se está intensificando", escribió Michelle Lin, diputada del Partido Democrático Progresista, en su perfil de Facebook.

"Cheng Li-wun lleva ‌dos días de ⁠viaje y los comunistas chinos siguen amenazando la garganta de Taiwán con un cuchillo".

Lai ha ofrecido en repetidas ​ocasiones mantener conversaciones con Pekín, cuyas reivindicaciones de soberanía rechaza, afirmando que solo la población de la isla puede decidir su futuro.

Con información de Reuters