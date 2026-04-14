El ministro de Asuntos Exteriores ruso llega a China para hablar sobre Irán y Ucrania

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, habla durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, tras su reunión en Moscú, Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, llegó ‌a China el ‌martes para mantener conversaciones sobre los conflictos en Ucrania e Irán, así como sobre las relaciones bilaterales.

La televisión estatal rusa mostró a Lavrov llegando a Pekín, donde ​se espera ⁠que mantenga conversaciones con el ‌ministro de Asuntos Exteriores ⁠chino, Wang Yi.

"Se espera ⁠un intercambio exhaustivo de opiniones sobre una serie de 'temas candentes' y cuestiones ⁠regionales, incluida la crisis de ​Ucrania y la situación ‌en Oriente Medio", ‌dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ⁠de Rusia en un comunicado.

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Lavrov y Wang debatirán sobre la cooperación bilateral y la colaboración ​en ‌foros multilaterales como las Naciones Unidas, el BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, el G20 y la Cooperación ⁠Económica Asia-Pacífico (APEC), según el ministerio.

China y Rusia declararon una asociación "sin límites" en febrero de 2022, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, visitó Pekín, días antes de enviar decenas de miles ‌de soldados a Ucrania. Putin ha descrito en ocasiones a China como un "aliado".

En su evaluación anual de amenazas, las agencias de inteligencia estadounidenses ‌señalan a China y Rusia como los principales competidores de Washington en ‌todo, desde ⁠el Ártico y la inteligencia artificial hasta el espacio ​y las armas nucleares.

Con información de Reuters