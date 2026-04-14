El ministro de Asuntos Exteriores ruso llega a China para hablar sobre Irán y Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, llegó a China el martes para mantener conversaciones sobre los conflictos en Ucrania e Irán, así como sobre las relaciones bilaterales.
La televisión estatal rusa mostró a Lavrov llegando a Pekín, donde se espera que mantenga conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi.
"Se espera un intercambio exhaustivo de opiniones sobre una serie de 'temas candentes' y cuestiones regionales, incluida la crisis de Ucrania y la situación en Oriente Medio", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado.
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Lavrov y Wang debatirán sobre la cooperación bilateral y la colaboración en foros multilaterales como las Naciones Unidas, el BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, el G20 y la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), según el ministerio.
China y Rusia declararon una asociación "sin límites" en febrero de 2022, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, visitó Pekín, días antes de enviar decenas de miles de soldados a Ucrania. Putin ha descrito en ocasiones a China como un "aliado".
En su evaluación anual de amenazas, las agencias de inteligencia estadounidenses señalan a China y Rusia como los principales competidores de Washington en todo, desde el Ártico y la inteligencia artificial hasta el espacio y las armas nucleares.
Con información de Reuters