China inicia ejercicios militares en torno a Taiwán y llama "parásito" a su presidente

Image of Taiwan from a video released by China's PLA Eastern Theatre Command

China organizó el martes ejercicios militares frente a las costas norte, sur y este de Taiwán como "severa advertencia" contra el separatismo y calificó de "parásito" al presidente Lai Ching-te, mientras la isla de gobierno democrático envió buques de guerra para responder al acercamiento de la armada china. Las maniobras, que China no ha nombrado formalmente a diferencia de los juegos de guerra del año pasado, siguen a un aumento de la retórica china contra Lai y se producen tras la visita a Asia del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante la cual criticó repetidamente a Pekín. El ejército chino desplegó barcos, aviones y artillería para practicar el bloqueo de la isla, ataques contra objetivos terrestres y marítimos, e interceptación aérea para "probar la coordinación de las fuerzas en combate", dijo el Mando del Teatro Oriental de Pekín en un comunicado. En mayo, tres días después de la toma de posesión de Lai, las fuerzas chinas llevaron a cabo juegos de guerra para simular la toma del control total de las zonas situadas al oeste de la llamada primera cadena de islas y realizaron ejercicios con misiles de fuego real. China considera Taiwán como un territorio propio y califica a Lai de "separatista". En un video que acompañó a su anuncio, el Mando del Teatro Oriental le llamó "parásito" en inglés y le representó como un insecto verde sostenido por palillos sobre un Taiwán en llamas. El gobierno taiwanés condenó las maniobras. La oficina presidencial dijo que China es "ampliamente reconocida por la comunidad internacional como un alborotador" y afirmó que la isla tiene la confianza y la capacidad para defenderse. Dos altos funcionarios taiwaneses declararon a Reuters que más de 10 buques militares chinos se acercaron a la zona contigua de Taiwán, de 24 millas náuticas (44 kms), y Taiwán envió sus propios buques de guerra para responder. El Ministerio de Defensa de Taiwán declaró que no detectó fuego real por parte de los militares chinos, pero que al menos 71 aviones militares y 13 buques de guerra estaban implicados. Dijo desconocer cuándo finalizarán las maniobras. (Reporte adicional de Liz Lee y Ethan Wang en Pekín y Steve Holland y Trevor Hunnicutt en Washington; editado en español por Carlos Serrano)