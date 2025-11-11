China está dispuesta a reanudar los intercambios y a cooperar con Canadá, según Pekín

11 nov (Reuters) -China está dispuesta a reanudar los intercambios con Canadá y cooperar en diversos campos, dijo su ministro de Asuntos Exteriores a su homóloga canadiense sin especificar los sectores, informó el martes la agencia oficial de noticias Xinhua.
El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, dijo que China está dispuesta a fortalecer la comunicación con Canadá y añadió que los departamentos diplomáticos, comerciales y otros de ambos países podrían mejorar la coordinación y abordar adecuadamente sus respectivas preocupaciones.
Wang hizo estas declaraciones a la canadiense Anita Anand a través de una llamada telefónica, tras una reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrado en Corea del Sur el mes pasado. Ambos líderes trataron asuntos comerciales como la agricultura y los vehículos eléctricos.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Wang dijo también que la reunión de los líderes marcaba el retorno de los lazos bilaterales al buen camino tras años de turbulencias.
Con información de Reuters