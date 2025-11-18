China busca más cooperación con Rusia en energía y agricultura

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, estrecha la mano del primer ministro chino, Li Qiang, en Moscú, Rusia

18 nov (Reuters) -China está dispuesta a profundizar la cooperación con Rusia en materia de energía, agricultura y otras inversiones, dijo el lunes el primer ministro, Li Qiang, durante una reunión con su homólogo ruso, Mijaíl Mishustin, en Moscú.

Li dijo a Mishustin que China da la bienvenida a más productos agrícolas y alimentarios procedentes de Rusia, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

China también espera que Rusia facilite que las empresas chinas inviertan y operen allí, dijo Li, según el artículo de Xinhua.

Mishustin dijo a Li que la cooperación entre ambas partes ha demostrado repetidamente su resistencia a los desafíos externos.

"Nuestra cooperación en el ámbito de la energía tiene un carácter especial y estratégico y abarca los sectores del petróleo, el gas, el carbón y la energía nuclear", dijo Mishustin a Li, según una transcripción de la reunión publicada en el sitio web del Gobierno ruso.

Rusia, que libra una guerra contra las fuerzas ucranianas apoyadas por la OTAN, y China, presionada por un esfuerzo concertado de Estados Unidos para contrarrestar su creciente poderío militar y económico, han encontrado cada vez más una causa geopolítica común.

Pekín y Moscú anunciaron una asociación estratégica "sin límites" pocos días antes de que Putin enviara decenas de miles de tropas rusas a Ucrania en febrero de 2022. Xi se ha reunido con Putin más de 40 veces en la última década y en los últimos meses Putin se ha referido públicamente a China como un aliado.

Con información de Reuters