Zelenski celebra el Día de la Independencia de Ucrania junto al primer ministro canadiense

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski (izq), saluda al primer ministro canadiense, Mark Carney, en Kiev, Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró el domingo el Día de la Independencia junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, quien afirmó que Ucrania recibirá el mes que viene más de mil millones de dólares canadienses (723 millones de dólares) en ayuda militar de un paquete anunciado previamente.

Tres años y medio después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Zelenski se enfrenta a la presión de Washington para hacer concesiones a Moscú mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta negociar un acuerdo de paz.

"Todos estamos trabajando para asegurar que el final de esta guerra signifique la garantía de paz para Ucrania, para que ni la guerra ni la amenaza de guerra queden para que nuestros hijos las hereden", dijo Zelenski ante una multitud de dignatarios en la plaza Sofía de Kiev, con el telón de fondo de una catedral del siglo XI.

Además de Carney, en su primera visita a Ucrania desde que asumió el cargo en marzo, el enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, asistió a la ceremonia. Zelenski entregó a Kellogg un honor de Estado.

"Necesitamos la paz", dijo Zelenski a Kellogg al entregarle la medalla en un estuche de cuero.

Zelenski reconoció el costo humano de la guerra, pero afirmó que los ucranianos lucharán por permanecer en su tierra.

Ucrania trabaja ahora con sus aliados europeos en la redacción de posibles marcos de garantías de seguridad para Kiev tras la guerra, a los que Trump se ha mostrado abierto.

(1 dólar = 1,3826 dólares canadienses)

Con información de Reuters