Mark Carney sustituirá a Trudeau como primer ministro de Canadá

FOTO DE ARCHIVO. Justin Trudeau y su hija Ella-Grace Margaret Trudeau, Ottawa, Canadá

El exmiembro del banco central de Canadá Mark Carney ganó la votación para convertirse en líder del Partido Liberal canadiense, actualmente en el Gobierno, y sucederá a Justin Trudeau como primer ministro, según mostraron los resultados oficiales el domingo.

Carney asumirá el cargo en un momento agitado para Canadá, que se encuentra en medio de una guerra comercial con su viejo aliado, Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump y debe celebrar elecciones generales próximamente.

Carney, de 59 años, obtuvo el 86% de los votos emitidos para imponerse a la exministra de Economía Chrystia Freeland en una contienda en la que votaron algo menos de 152.000 miembros del partido.

"Hay alguien que está tratando de debilitar nuestra economía", dijo Carney sobre Trump, provocando fuertes abucheos en la reunión del partido. "Está atacando a los trabajadores, las familias y las empresas canadienses. No podemos dejar que triunfe".

"Esto no será lo de siempre", dijo Carney. "Tendremos que hacer cosas que no habíamos imaginado antes, a velocidades que no creíamos posibles".

Trudeau anunció en enero que dimitiría tras más de nueve años en el poder al desplomarse su índice de aprobación, lo que obligó al Partido Liberal a convocar un concurso rápido para sustituirle.

"No nos equivoquemos, este es un momento decisivo para la nación. La democracia no es algo garantizado. La libertad no es algo garantizado. Ni siquiera Canadá es algo garantizado", dijo Trudeau.

Carney, un novato en política, argumentó que era el mejor situado para reactivar el partido y supervisar las negociaciones comerciales con Trump, que amenaza con aranceles adicionales que podrían paralizar la economía canadiense, dependiente de las exportaciones.

Trudeau ha impuesto aranceles de represalia por valor de 30.000 millones de dólares canadienses a Estados Unidos en respuesta a los aranceles que Trump impuso a Canadá.

"Mi Gobierno mantendrá nuestros aranceles hasta que los estadounidenses nos muestren respeto", dijo Carney.

La perspectiva de un nuevo comienzo para el Partido Liberal bajo Carney, combinada con los aranceles de Trump y sus repetidas burlas para anexionar Canadá como el 51º estado de Estados Unidos, condujo a un notable resurgimiento de las fortunas de la formación.

Dos fuentes del Partido Liberal dijeron que Carney convocaría elecciones en las próximas semanas, lo que significa que podrían celebrarse mucho antes.

Con información de Reuters