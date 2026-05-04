Bufetes de abogados en Sudáfrica se oponen a nuevas normas antidiscriminación por color de piel

Inga Dyantyi, una abogada negra que demanda a su antiguo bufete por discriminación, posa para una fotografía frente al Tribunal Superior de Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Cuatro de los ​principales bufetes de abogados de Sudáfrica han demandado al Gobierno por los nuevos objetivos de contratación y propiedad para la población negra, destinados a reparar décadas de injusticia racial, calificándolos de "irracionales" y alegando que el plazo es poco realista ‌dada la experiencia necesaria.

El caso se produce en ‌un contexto de escrutinio de las medidas de acción afirmativa, que tienen como objetivo abordar las desventajas que el dominio de la minoría blanca infligió a la mayoría no blanca del país, un escrutinio alimentado en parte por las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del multimillonario de origen sudafricano Elon Musk.

Detrás de la acción judicial, que pretende obligar al Gobierno a descartar los nuevos objetivos, se esconden las tensiones entre algunos abogados negros y las empresas.

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Antiguos empleados de dos de las cuatro empresas han presentado demandas por discriminación contra ellas, que las firmas pretenden defender. Las compañías se negaron a comentar las demandas individuales.

La profesión jurídica, ​al igual que gran parte del sector ⁠empresarial sudafricano, sigue siendo mayoritariamente blanca tres décadas después del fin del "apartheid". Los blancos representan alrededor del 7% de la ‌población y el 72% de los socios de los principales bufetes de abogados, según el organismo regulador del ⁠sector.

A finales de 2024, el Gobierno introdujo un nuevo código para el ⁠sector jurídico en el marco de una medida conocida como Empoderamiento Económico Negro de Base Amplia (B-BBEE, por sus siglas en inglés), que establece el objetivo de que el 50% de la propiedad de las grandes firmas sea de personas negras en un plazo de ⁠cinco años, con un 25% de mujeres negras.

El recurso contra ese código presentado por los bufetes de abogados —Deneys (antes Norton Rose ​Fulbright South Africa), Webber Wentzel, Werksmans y Bowmans— se verá el lunes en el Tribunal ‌Superior de Pretoria.

ALGUNOS ABOGADOS NEGROS ALEGAN DISCRIMINACIÓN

Reuters habló con 13 ‌empleados actuales y antiguos de Deneys, Webber Wentzel y Bowmans para este reportaje; no pudo contactar con nadie de Werksmans.

Todos ⁠describieron una discriminación sutil o explícita que, según ellos, dificultaba el ascenso de las personas negras y provocaba que muchos abandonaran el empleo por frustración.

Afirmaron que esto incluía un aparente favoritismo en la asignación de casos, el hecho de ser ignorados en ascensos que consideraban merecer al menos tanto como sus colegas blancos y, en un caso, la denegación de una reducción de jornada a una ​mujer negra que acababa ‌de ser madre que sí se concedió a una blanca en una situación similar.

Reuters no pudo verificar de forma independiente sus testimonios.

Deneys se negó a comentar las acusaciones, mientras que Webber Wentzel y Bowmans afirmaron que no toleran la discriminación y que cuentan con procedimientos para tramitar las quejas.

"Es muy obvio —el racismo— que se palpa en el aire, (pero) es silencioso", afirmó Inga Dyantyi, de 30 años, que dejó Deneys en 2024 y ha acusado al bufete ⁠de discriminación racial en un caso pendiente ante el Tribunal Laboral.

Deneys ha negado sus acusaciones en los documentos judiciales a los que ha tenido acceso Reuters.

Dyantyi acusó específicamente a un director de hacer comentarios degradantes sobre ella y dijo que el bufete le hizo la permanencia en el empleo tan insoportable que tuvo que dimitir.

Otra abogada negra tiene un caso de discriminación pendiente en el Tribunal Laboral contra Webber Wentzel, a quien también acusó de hacer que su trabajo fuera insoportable. Se negó a dar su nombre por temor a que ello perjudicara sus perspectivas laborales.

Webber Wentzel ha presentado un escrito de intención de defenderse, al que ha tenido acceso Reuters.

Otras dos mujeres negras afirmaron que habían presentado ‌denuncias por trato injusto contra Deneys y Webber Wentzel ante la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje, el primer paso en los conflictos laborales.

Uno de los casos fue desestimado por motivos de procedimiento y la abogada dimitió, mientras que el otro terminó en un acuerdo.

LAS FIRMAS ALEGAN QUE EL PLAZO ES DEMASIADO APRETADO

El Código del Sector Jurídico no es estrictamente obligatorio, pero su cumplimiento es necesario para hacer negocios con el Gobierno, que es el mayor consumidor de servicios jurídicos del país.

Los cuatro bufetes que se oponen al código cumplían con las ‌anteriores normas B-BBEE, que siguen vigentes en muchos sectores y establecen un umbral mínimo de algo más del 25% de propiedad negra.

En una declaración conjunta, Webber Wentzel afirmó que había aumentado la proporción de socios negros del 25% en 2019 al 38% en 2026; Werksmans señaló que había ‌aumentado los socios negros del ⁠20% al 31% en el mismo periodo; y Bowmans indicó que había mantenido la participación de propietarios negros entre el 25% y el 29% durante la última década.

Deneys se negó a compartir cifras.

Los bufetes han argumentado ​que no pueden alcanzar el 50% en cinco años porque el camino hacia la sociedad de socios lleva más tiempo y debe basarse en los méritos. También se oponen a otras partes del código, que modifica diversos aspectos del sistema de puntuación utilizado para medir el cumplimiento del B-BBEE.

Con información de Reuters