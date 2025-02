Los brotes mundiales de gripe aviar dan una ventaja a las exportaciones de pollo de Brasil

Chickens for sale are seen in cages in a shop in Sao Paulo

Las proyecciones para las exportaciones brasileñas de pollo de este año probablemente se revisarán al alza, ya que los numerosos brotes de gripe aviar han reducido la oferta de exportadores competidores y países importadores, dijo el martes un grupo que representa a las empresas locales. ABPA había previsto inicialmente que las exportaciones de pollo de Brasil este año alcanzarían los 5,4 millones de toneladas, un 1,9% más que el anterior. Sin embargo, sobre la base de las ventas pendientes en las primeras semanas del año, la previsión puede resultar conservadora, dijo Ricardo Santin, jefe del grupo, en una entrevista. "Los 5,4 millones de toneladas estaban en la parte alta de la horquilla prevista, pero es probable que se revisen", dijo, aunque se necesitan más datos mensuales para aumentar oficialmente la previsión, agregó. Desde el 1 de enero, más de 34 países han reportado brotes de gripe aviar, según datos de la Organización Mundial de Sanidad Animal citados por la ABPA. En Estados Unidos, principal exportador y competidor de Brasil, hay más de 60 focos activos. También hay 64 en el Reino Unido, 76 en Alemania, 40 en Polonia y 36 en los Países Bajos, según la ABPA. Brasil nunca ha tenido un brote en una granja comercial. En enero, los envíos de pollo brasileño aumentaron casi un 10%, impulsados por la mayor demanda en China, la Unión Europea y Filipinas. La fuerte demanda impulsó un aumento del 20,9% en los ingresos por exportación de pollo. "Febrero no debería de ser diferente, considerando las cifras semanales recibidas, que predicen envíos de más de 450.000 (toneladas)", dijo el comunicado de ABPA. Con información de Reuters