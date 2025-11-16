Jugador de los New York Jets Kris Boyd recibe un disparo en Manhattan

16 nov (Reuters) -Kris Boyd, esquinero de los New York Jets, fue tiroteado en Manhattan en la madrugada del domingo, y los medios de comunicación informaron que se encontraba en estado crítico pero estable.

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York dijo que los equipos de emergencia trasladaron a un hombre de 29 años con una herida de bala en el abdomen al Hospital Bellevue en estado "crítico pero estable", y se negó a identificar a la víctima por su nombre.

El portavoz de la policía dijo que no ha habido detenciones y que la investigación sigue en curso.

Los Jets dijeron que "están al tanto de la situación" y declinaron hacer más comentarios.

"Estoy rezando por Kris Boyd, jugador de los New York Jets, y por sus seres queridos", dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en un comunicado publicado en las redes sociales.

El New York Post fue el primero en informar del tiroteo.

Los Jets ficharon a Boyd en la temporada baja para jugar en equipos especiales tras su paso por los Houston Texans. Nueva York lo colocó en la reserva de lesionados en agosto. Boyd no ha jugado ningún partido esta temporada.

(Reportaje de John Kruzel y Amy Tennery en Nueva York. Edición de Paul Simao, Sergio Non y Leslie Adler, Editado en español por Juana Casas)