Sánchez dice que occidente envía un mensaje erróneo con los recortes en salud y más gasto en defensa

Cumbre anual de Goalkeepers de la Fundación Gates en Nueva York

23 sep (Reuters) -Los países occidentales están enviando un mensaje equivocado al decir que aumentarán el gasto en defensa, pero reducirán el gasto en ayuda, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Reuters en una entrevista el lunes.

En su intervención en un evento de Reuters Newsmaker durante la reunión anual de Goalkeepers de la Fundación Gates en Nueva York, Sánchez dijo que la seguridad también requiere hacer frente al cambio climático y la salud mundial.

"Por eso creo que los países occidentales están enviando un mensaje equivocado: 'Bueno, vamos a aumentar nuestro gasto en defensa, pero vamos a reducir nuestro gasto en ayuda'", afirmó.

"Lo que tenemos que hacer es aumentar la ayuda", afirmó.

Los países también deben "hacer frente a la realidad que tenemos en el flanco oriental de Europa, que es este neoimperialismo de (el presidente ruso Vladimir) Putin, frente a países como Ucrania, pero no crear esta falsa compensación entre ayuda y gasto en defensa", dijo Sánchez.

Sánchez, líder de uno de los cada vez más escasos gobiernos de izquierdas de Europa, enfureció recientemente a Washington al afirmar que España no cumpliría las exigencias de los miembros de la OTAN de elevar el gasto en defensa al 5% del producto interior bruto, lo que llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a amenazar con aumentar los aranceles contra España.

En el acto de Nueva York, el fundador de Microsoft y filántropo Bill Gates anunció que la Fundación Gates donará 912 millones de dólares al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, al tiempo que instó a los países a revertir los recortes en la financiación de la salud mundial.

Gates también entregó a Sánchez el Premio Goalkeeper Global de la Fundación para 2025 por el mayor apoyo de España a la salud mundial y la ampliación de la ayuda al desarrollo.

Con información de Reuters