BBC News dice que recibió amenazas legales de Trump por la edición de su discurso

Personas caminan frente a la BBC Broadcasting House, en Londres, Reino Unido

nov (Reuters) -BBC News dijo el lunes de que la cadena había recibido una carta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que amenazaba con emprender acciones legales por la edición de un documental emitido una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

La British Broadcasting Corporation (BBC) ha reconocido que la edición del discurso de Trump dio una impresión engañosa y debería haberse manejado con más cuidado.

El documental emitido el año pasado había empalmado dos partes de un discurso de Trump para que pareciera que alentaba los disturbios del Capitolio de enero de 2021.

Samir Shah, presidente de la cadena financiada con fondos públicos, dijo en una entrevista con BBC News que estaba "considerando" cómo responder a la comunicación de Trump.

Cuando se le preguntó si Trump demandaría a la BBC, Shah dijo: "Todavía no lo sé, pero es un tipo litigioso, así que debemos estar preparados para cualquier escenario".

