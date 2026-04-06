Irán ha elaborado su respuesta a las propuestas de alto el fuego, según Teherán

FOTO DE ARCHIVO. Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, habla durante una entrevista, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán

Irán ha formulado sus posiciones y exigencias en ‌respuesta a ‌las recientes propuestas de alto el fuego transmitidas a través de intermediarios, dijo el lunes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien añadió ​que las ⁠negociaciones eran "incompatibles con ultimátums ‌y amenazas de cometer ⁠crímenes de guerra".

El ⁠portavoz Esmaeil Baghaei dijo que Teherán tenía una serie de requisitos ⁠basados en sus intereses ​nacionales que ya se ‌habían transmitido a ‌través de canales intermediarios, y ⁠añadió que las exigencias anteriores de EEUU, como el plan de 15 puntos, ​fueron ‌rechazadas por ser "excesivas".

"Irán no duda en expresar claramente lo que considera sus demandas legítimas y hacerlo no ⁠debe interpretarse como una señal de compromiso, sino más bien como un reflejo de su confianza en la defensa de sus posiciones", dijo Baghaei en una ‌rueda de prensa.

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"Hemos formulado nuestras propias respuestas", dijo, y anunciarán los detalles a su debido tiempo, añadió en respuesta a la pregunta ‌de un periodista iraní sobre los esfuerzos en curso para lograr ‌un ⁠alto el fuego entre Irán y EEUU.

Con información de Reuters