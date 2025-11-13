Francia recuerda a las víctimas de los mortales atentados de París 10 años después

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el alcalde de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, rinden homenaje a las víctimas fuera del estadio Stade de France en Saint-Denis, París, Francia.

13 nov (Reuters) -Francia rindió un emotivo homenaje el jueves a las 130 personas asesinadas hace 10 años durante los atentados perpetrados por terroristas suicidas y hombres armados del Estado Islámico contra cafés, restaurantes y la sala de conciertos Bataclan.

Los atentados fueron los más letales en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial, marcando la psique nacional e impulsando medidas de seguridad de emergencia, muchas de las cuales están ahora integradas en la ley.

El asalto del 13 de noviembre de 2015 comenzó con un atentado suicida que mató a una persona, el conductor de autobús Manuel Dias, frente al estadio deportivo Stade de France, donde el entonces presidente François Hollande y el ministro de Relaciones Exteriores alemán estaban viendo un amistoso internacional de fútbol, y continuó con hombres armados que abrieron fuego en otros cinco lugares del centro de París.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Desde ese 13 de noviembre, hay un vacío que no se puede llenar", dijo la hija de Dias, Sophie, en la ceremonia, con la voz temblorosa por las lágrimas al recordar las interminables llamadas telefónicas de la familia durante toda la noche, tratando de localizar a su padre, antes de que les dijeran que había sido la primera víctima de los atacantes.

El presidente Emmanuel Macron fue uno de los altos cargos que presentaron sus respetos a Dias y a las demás víctimas con un minuto de silencio y la colocación de coronas de flores ante el Stade de France.

A lo largo del día, Macron, supervivientes y familiares de las víctimas rendirán homenaje a los fallecidos y heridos en cada uno de los lugares de los atentados.

En la segunda ceremonia, autoridades y representantes de asociaciones de víctimas guardaron también un minuto de silencio ante el bar Carillon y el restaurante Petit Cambodge, en el centro de París, después de que se leyera la lista de las 13 personas fallecidas allí.

Según las asociaciones de víctimas, dos supervivientes de los atentados se suicidaron posteriormente, lo que eleva a 132 el número total de víctimas mortales.

Con información de Reuters