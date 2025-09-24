El primer ministro de Taiwán pide que se investiguen las inundaciones del supertifón Ragasa, que dejó 14 muertos

Súper tifón Ragasa en Taiwán

IWÁN, 24 sep (Reuters) -El primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, pidió el miércoles que se investigue qué falló en las órdenes de evacuación en un condado oriental donde las inundaciones provocadas por el desbordamiento de un lago de montaña durante un fuerte tifón causaron 14 muertos, mientras nuevas advertencias mantenían en alerta a los residentes.

La región subtropical de Taiwán, azotada con frecuencia por tifones, cuenta normalmente con un mecanismo de prevención de catástrofes que evita las víctimas en masa alejando rápidamente a la población de las zonas potencialmente peligrosas.

Pero muchos residentes de Guangfu, una ciudad inundada en el bello paraje de Hualien, muy frecuentada por turistas, dijeron que no se había avisado con suficiente antelación cuando el lago se desbordó durante las lluvias torrenciales del martes provocadas por el supertifón Ragasa.

Cho dijo que la prioridad inmediata era encontrar a los 129 desaparecidos, pero que seguía habiendo interrogantes.

"En cuanto a los 14 trágicamente fallecidos, debemos investigar por qué no se cumplieron las órdenes de evacuación en las zonas designadas", declaró a la prensa en Guangfu.

"No se trata de buscar culpables, sino de descubrir la verdad".

El lago, formado por corrimientos de tierra provocados por fuertes lluvias anteriores en el este de la isla, escasamente poblado, se desbordó y envió un muro de agua a Guangfu.

Los recursos eran insuficientes para ayudar a reubicar a los discapacitados, dijo Lamen Panay, concejal de Hualien, quien añadió que las peticiones de evacuación del Gobierno antes de la inundación no habían sido obligatorias.

Refiriéndose a las orientaciones para que la gente se dirigiera a pisos más altos, dijo: "A lo que nos enfrentábamos no era algo que la 'evacuación vertical' pudiera resolver".

Mientras las fuertes lluvias continuaban de forma intermitente en Hualien, los coches de policía hicieron sonar las sirenas de un nuevo aviso de inundación en Guangfu el miércoles, para que la gente corriera hacia zonas más seguras mientras residentes y rescatadores gritaban: "Las aguas de la inundación están llegando, corran rápido".

Taiwán ha sido azotado desde el lunes por el borde exterior del súper tifón Ragasa, que ahora está golpeando la costa sur de China y el centro financiero asiático de Hong Kong.

Con información de Reuters