Israel aprueba un plan de asentamientos para "borrar" la idea de un Estado palestino

Imagen de archivo del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich (izq), presentando un mapa con el plan de asentamientos en Maale Adumim, Cisjordania.

Un plan de asentamientos israelíes ampliamente condenado que atravesaría tierras que los palestinos quieren para crear un Estado recibió el miércoles la aprobación definitiva, según una declaración del ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich.

La aprobación del proyecto E1, que dividiría en dos la Cisjordania ocupada y la separaría de Jerusalén Este, fue anunciada la semana pasada por Smotrich y recibió el miércoles el visto bueno definitivo de una comisión de planificación del Ministerio de Defensa, según indicó.

La reanudación del proyecto podría aislar aún más a Israel, que ha visto cómo algunos aliados occidentales frustrados por la continuación y la escalada prevista de la guerra en Gaza anunciaban que podrían reconocer un Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre.

"Con el E1 cumplimos por fin lo prometido durante años", dijo en un comunicado Smotrich, ultranacionalista de la coalición derechista gobernante. "El Estado palestino está siendo borrado de la mesa, no con eslóganes sino con hechos".

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino condenó el anuncio, afirmando que el asentamiento aislará a las comunidades palestinas que viven en la zona y socavará la posibilidad de una solución de dos Estados.

Un portavoz del gobierno alemán comentó el anuncio a la prensa el miércoles diciendo que la construcción de asentamientos viola el derecho internacional y "obstaculiza una solución negociada de dos Estados y el fin de la ocupación israelí de Cisjordania".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha hecho comentarios sobre el anuncio del E1.

Sin embargo, el domingo, durante una visita a Ofra, otro asentamiento de Cisjordania establecido hace un cuarto de siglo, comentó: "Dije hace 25 años que haríamos todo lo posible para asegurar nuestro control sobre la Tierra de Israel, para impedir el establecimiento de un Estado palestino, para impedir los intentos de desarraigarnos de aquí. Gracias a Dios, lo que prometí, lo hemos cumplido".

Con información de Reuters