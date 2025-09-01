Los hutíes dicen haber lanzado un misil contra un petrolero de propiedad israelí en el mar Rojo

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de petroleros y cargueros anclados fuera de las aguas territoriales maltesas

Los hutíes, de Yemen, dijeron el lunes que lanzaron un misil contra el buque cisterna Scarlet Ray, de bandera de Liberia y propiedad israelí, cerca de la ciudad portuaria saudí de Yanbu, en el mar Rojo.

La empresa británica de seguridad marítima Ambrey dijo el domingo que un petrolero informó de una explosión cerca, al suroeste de Yanbu.

Un buque informó de "una salpicadura en las proximidades de un proyectil desconocido y un fuerte estruendo", dijo la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), que añadió que toda la tripulación del buque estaba a salvo y continuaba su próximo viaje.

En una actualización posterior, Ambrey afirmó que consideraba que el buque estaba "alineado" con los objetivos del perfil de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, dado que era públicamente de propiedad israelí.

Desde 2023, los hutíes atacan buques en el mar Rojo que consideran afiliados a Israel en lo que describen como apoyo a los palestinos de Gaza.

La UKMTO no identificó a la parte responsable, pero dijo que las autoridades estaban investigando el suceso.

Arabia Saudí lideró una coalición que lanzó una campaña militar en Yemen a principios de 2015 para apoyar al Gobierno respaldado por países del golfo Pérsico contra los hutíes, que se habían apoderado de la capital, Saná, en 2014.

En el pasado, la coalición ha frustrado intentos de asalto utilizando embarcaciones cargadas de explosivos que, según afirma, fueron lanzadas por los hutíes.

Con información de Reuters