Aprobación de política migratoria de Trump cae a un mínimo histórico: encuesta de Reuters/Ipsos

FOTO DE ARCHIVO: Protesta contra ICE después de que agentes federales dispararon fatalmente a un hombre mientras intentaban detenerlo, en Minneapolis.

La aprobación de los estadounidenses a la política migratoria del presidente Donald Trump ‍cayó a su ⁠nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos, en la que una mayoría de ciudadanos afirma que su ofensiva contra la inmigración no autorizada ha ido demasiado lejos.

El sondeo, realizado a nivel nacional entre el viernes y el domingo, recogió respuestas antes ‌y después de que funcionarios de inmigración ⁠mataran el sábado a un ⁠segundo ciudadano estadounidense en Mineápolis durante enfrentamientos con manifestantes por la represión migratoria de Trump.

Solo el 39% ‍de los estadounidenses aprueba la labor de Trump en materia de inmigración, ⁠una cifra inferior al 41% ‌de principios de mes, mientras que el 53% la desaprueba, según la encuesta.

La inmigración fue un factor clave para la popularidad de Trump en las semanas posteriores a su investidura ‌en enero. ‌En febrero, el 50% la aprobó y el 41% la desaprobó.

El índice de aprobación general de Trump bajó al 38%, igualando el nivel más bajo de su ​mandato. En la encuesta anterior de Reuters/Ipsos realizada el 12 y 13 de enero, había caído a 41%.

Alrededor del 58% de los encuestados dijo que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han ido demasiado lejos en ‍su represión, mientras que el 12% sostuvo que no habían ido lo suficientemente lejos y el 26% consideró que los esfuerzos de los agentes fueron más o menos correctos.

Aproximadamente nueve de cada 10 ​demócratas afirmaron que los agentes han ido demasiado lejos, en comparación con dos de cada 10 republicanos y ​seis de cada 10 independientes.

La encuesta, realizada en línea en todo el país, recogió respuestas ⁠de 1.139 adultos estadounidenses y tuvo un margen de error de alrededor de 3 puntos porcentuales.

Con información de Reuters