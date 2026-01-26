Marcela Tauro se disculpó con una famosa artista.

Un cruce inesperado entre Marcela Tauro y Marixa Balli terminó convirtiéndose en un momento de autocrítica pública. En Infama (América TV), la periodista sorprendió al reconocer un error personal en el vínculo con la exvedette, luego de una invitación fallida para compartir una jornada en MasterChef Celebrity (Telefe).

Lejos de esquivar el tema, Tauro arrancó el programa con una confesión directa: “Empecé el programa pidiéndole perdón. Fui una maleducada”, lanzó, al referirse a cómo manejó la propuesta que Balli le había hecho para cocinar juntas en el reality. Según explicó, la invitación llegó en un momento complicado de su agenda. “Ella me convocó para ir un día al programa y yo me iba de viaje”, relató. En lugar de rechazar de plano, intentó abarcar todo: “Tenemos tan incorporada la cultura del laburo que agarré todo, llamé al canal, iba a estar 7 horas y a la madrugada viajaba”.

El viaje, además, tenía un trasfondo personal. Tauro contó que atravesaba un momento familiar sensible: “Fue un viaje muy emotivo con mi hermana porque necesitábamos apapucharnos mucho”, explicó, dando contexto a su decisión. Sin embargo, no evitó hacerse cargo de la forma en que manejó la situación: “Estuve guaranga yo que no le contesté. Le tendría que haber dicho ‘muchas gracias por pensar en mí’”.

Del otro lado, Marixa Balli también expuso su punto de vista en una nota con el mismo ciclo. Con su estilo frontal, bromeó: “Marcela, te voy a matar”, y luego aclaró qué fue lo que más le molestó: “Yo esperaba que me llame cuando pedí cocinar con ella. Me tendrías que haber dicho ‘Maru, no voy a poder cocinar’ y listo. Esperaba ese llamadito”.

La intérprete de “La Cachaca” remarcó el vínculo de años que las une y el código que, según ella, siempre compartieron: “Nos conocemos de toda la vida, pero te juro que me sorprendió. Tiene mucho código y cuando me enteré todo por televisión dije ‘¿qué pasó?’”. Y agregó: “No me enojé, pero creo que somos mujeres grandes y creo que tenemos un código de muchos años en esto. En estos cuerpos hay mucho código”.