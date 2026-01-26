Una semana después: ¿bajó el precio de los celulares por el "arancel cero"?

Los precios de los smartphones siguen sin cambios significativos.

Desde el 15 de enero de 2026 rige en la Argentina el arancel cero para la importación de celulares, tras la entrada en vigencia del decreto 333/2025. La medida fue anunciada por el Gobierno como un paso clave para bajar los precios de los teléfonos móviles y aliviar el gasto tecnológico de los consumidores. Sin embargo, a más de una semana de su implementación, el impacto en el mercado fue prácticamente inexistente.

Un relevamiento realizado al 22 de enero en tiendas oficiales, cadenas de retail y plataformas de comercio electrónico muestra que los precios de los smartphones siguen sin cambios significativos. Modelos de alta gama como el iPhone 17 Pro Max, el Samsung Galaxy S25 Ultra o el Xiaomi 14T mantienen valores similares a los previos al arancel cero, con rebajas que responden más a promociones puntuales que a una baja real de precios.

Qué establece el arancel cero para celulares

La eliminación total del Derecho de Importación Extrazona (DIE) forma parte de una apertura comercial gradual iniciada en mayo de 2025, cuando el arancel bajó del 16% al 8%. Según explicaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la norma apunta a fomentar la competencia, ampliar la oferta de modelos y alinear los precios locales con los internacionales.

No obstante, desde el sector privado ya advertían que el efecto no iba a ser inmediato. La estructura de costos del mercado argentino y el stock previo importado con aranceles más altos condicionan cualquier impacto en el corto plazo.

Al comparar precios entre el 14 y el 22 de enero, se observa que las listas se mantuvieron prácticamente intactas en plataformas como Mercado Libre, Frávega y en las tiendas oficiales de las marcas. Las diferencias detectadas se explican por campañas comerciales, cuotas sin interés o descuentos temporales, estrategias habituales en el mercado local.

En la práctica, el arancel cero todavía no se trasladó al precio final que paga el consumidor, especialmente en los equipos de gama alta y media-alta, los más demandados.

La recomendación para los usuarios es esperar si no hay urgencia de compra.

Por qué no bajan los precios de los celulares

Uno de los principales motivos es la carga impositiva que sigue vigente. Los celulares importados continúan pagando el IVA del 21% y el 9,5% de Impuestos Internos, a diferencia de los ensamblados en Tierra del Fuego, que cuentan con exenciones fiscales.

A esto se suma el fuerte aumento del stock durante 2025: según datos del INDEC, los envíos desde China crecieron un 73,5%. Muchos importadores ya tenían mercadería ingresada con el arancel anterior, costo que hoy está incorporado en los precios. Recién entre febrero y marzo comenzarían a llegar equipos importados sin ese impuesto.

Por ahora, la recomendación para los usuarios es esperar si no hay urgencia de compra. El arancel cero es un avance, pero insuficiente por sí solo: sin cambios en impuestos, logística y costos financieros, la baja de precios seguirá siendo una promesa más visible en el Boletín Oficial que en las góndolas.