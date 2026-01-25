Eligieron a la Reina de la Chacarera en Cosquín: quién es Verónica Veira

En medio de mucha música, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín vivió un momento emotivo al coronar a Verónica Vaira como la Reina de la Chacarera. Quién es y por qué Cuti y Roberto Carabajal impulsaron el homenaje.

Verónica Vaira es productora del espectáculo Trum, modelo y referente artística de Villa Carlos Paz. La artista fue elegida por los Carabajal para ser reina. “Aquí estamos con la reina de la chacarera, nuestra querida Verónica Vaira, que hoy se va a lucir con una chacarera. Hemos decidido con Roberto que sea ella quien nos represente, ya que baila como la reina de la chacarera”, comentó Cuti Carabajal durante el evento.

“Quiero hacer un montón de cosas con ellos, porque los momentos no se repiten. Este es el más hermoso, el mejor y el más especial”, adelantó emocionada por el reconocimiento de los músicos santiagueños.

El reconocimiento se dio durante el día de su cumpleaños lo que le añadió más emoción y simbolismo. “Hoy es un día muy especial para mí. Es mi cumpleaños y me van a nombrar reina de la chacarera en Cosquín junto a dos grandes como Cuti y Roberto Carabajal, que son mis ídolos”, manifestó en un video que compartió en redes sociales.

Y expresó: "Para mí es un regalo hermoso justo para este día. Es una caricia al corazón representar la imagen femenina. Estoy súper contenta y agradecida”.

Festival Nacional de Folklore de Cosquín: cuándo es

El Festival Nacional de Folklore comenzó el sábado 24 de enero y se extenderá hasta el domingo 1 de febrero. Se trata de nueve jornadas a pura música y bailes populares que se vivirán en la histórica Plaza Próspero Molina, en Cosquín, Córdoba.

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín se realizará hasta el domingo 1° de febrero

Durante las "Nueve Lunas", miles de personas asistirán a disfrutar de los mejores artistas populares argentinos, con la posibilidad de comer gastronomía típica y experimentar peñas folclóricas. Las personas que no puedan asistir personalmente pueden disfrutar el gran evento desde sus casas todas las noches por streaming y televisión: