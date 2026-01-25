Viajó 20.000 kilómetros por amor al folklore y llegó a Cosquín: la historia de la "gaucha japonesa" que bailará en el Festival

Viajó 20.000 kilómetros por "amor" al folklore y llegó a Cosquín: la historia de la "gaucha japonesa" que ama Argentina.

"El argentino nace donde quiere", es una frase habitual de escuchar en las redes sociales. Y lejos de tratarse de palabras sueltas, tiene todo el sentido y orgullo del mundo: la cultura nacional es tan avasallante que llega a conquistar a miles de personas en el mundo, tanto así que llegan a sentirse argentinas. Este es el caso de Izumi Noda, una joven japonesa que sintió el flechazo con el folklore argentino y recorrió más de 20 mil kilómetros para llegar al Festival Cosquín 2026.

"Estoy muy enamorada de la cultura y el baile argentino", confesó la mujer de 28 años en diálogo con Rony Vargas para Cadena 3. Hace cuatro años que descubrió esta rama de la cultura argentina y, desde entonces, baila, toca el bombo, muestra su destreza con las boleadoras e incluso se anima a cantar, superando las barreras idiomáticas. Todo empezó cuando vio un grupo argentino de malambo y quedó atónita por el "zapatear arriba del escenario". Entonces, decidió incursionar en este mundo y embeberse por completo, incluso está estudiando español.

Izumi nació en Nagasaki, pero asegura sentirse argentina cuando baila malambo. En 2025 se consagró Ganadora del Pre Cosquín en Japón (Certamen de Kawamata) y este año logró cumplir uno de sus mayores sueños: cruzó el mundo entero, más de 20.000 kilómetros, para llegar a Cosquín y poder bailar en el escenario del festival de Folklore más importante del país.

Cuándo se presentará Izumi Noda en el Festival de Cosquín

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín celebra este año un significativo vínculo cultural con Japón. El jueves 29 de enero se presentará la delegación de dicho país en la Plaza Próspero Molina y allí se podrá ver en vivo la destreza de Izumi para el malambo.

En este marco, Raúl Cardinali, intendente de Cosquín, reveló a Cadena 3 cómo nació el vínculo de la ciudad cordobesa con el país asiático "hace más de 50 años se canta y se baila folklore argentino en Kawamata". Por eso, la presencia de Izumi en este festival es tan importante: fortalece el vínculo y ayuda a difundir la cultura argentina al mundo entero.

La historia de Cosquín y Japón es rica y emotiva, con un legado que se remonta a los años 70. Cardinali recordó que "los japoneses llegaron, se quedaron y forman parte de la historia viva de esta ciudad".