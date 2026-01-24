Cosquín 2026: cómo ver el Festival Nacional de Folklore en vivo por televisión.

El Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 se podrá ver por televisión desde este sábado 24 de enero hasta el 1° de febrero. Se trata de uno de los eventos culturales más esperados por los fanáticos del folklore y la música popular.

El evento se llevará a cabo durante 9 noches consecutivas, conocidas como las "9 lunas". Para quienes no cuentan con la posibilidad de asistir, se transmitirá en vivo para todo el país.

Festival de Folklore Cosquín 2026: cómo verlo en vivo por televisión

Hay varias opciones para ver el Cosquín 2026 en vivo:

Televisión Pública : se transmitirá en vivo para todo el país a partir de las 21:00, transmitido en vivo desde la Plaza Próspero Molina, ubicada en la ciudad cordobesa.

La cobertura comenzará con la previa de Se Siente Argentina, conducida por Coki Ramírez y Marcelo Iribarne, quienes realizarán entrevistas en vivo y mostrarán el detrás de escena.

Canal 10 de Córdoba : este canal de Córdoba también televisará el evento en vivo.

Streaming por YouTube: el canal oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, “Aquí Cosquín”, transmitirá cada noche en vivo.

Algunos de los artistas que se subirán al escenario son Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Cazzu, Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti y Milo J, entre muchos otros.

Como todos los años, también estarán presentes los ganadores del Pre-Cosquín, así como a las revelaciones y consagraciones de la edición 2025. Además, el evento se llenará de ferias de artesanías, espectáculos callejeros y peñas para toda la familia.

Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026: cómo sacar entradas

Las entradas se pueden sacar tanto de manera online como presencial en diferentes puntos de venta. Estos puntos de venta presenciales son:

Boleterías en Plaza Próspero Molina (Obispo Bustos y San Martín, Cosquín), de 09.30 a 02.00.

Oficina de Turismo Cosquín (San Martín 585).

Por otro lado, la venta online se puede hacer a través del sitio Autoentrada.

Los precios de las entradas

Los precios de las entradas varían según el sector y la noche que elijas y van desde los $26.000 hasta $115.000 aproximadamente. Cabe destacar que a estos valores se le debe agregar el 10% de cargo adicional por servicio de la ticketera.

Menores de 6 años entran gratis sin butaca, presentando DNI. Desde los 6 en adelante, se debe abonar el costo total de la entrada. Para personas con discapacidad, hay filas reservadas en el sector D.