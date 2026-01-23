Una figura de TN anunció que deja su programa: "Con el pecho estrujado".

Las madrugadas de TN pierden a uno de sus protagonistas más carismáticos. Juan Butvilofsky, el periodista deportivo conocido como "Buti", anunció su despedida del ciclo Re Despiertos y del clásico pase con el equipo de la primera mañana. A través de una carta abierta en Instagram, comunicó el fin de una etapa y adelantó cambios en su carrera a partir de febrero.

"Con el pecho estrujado y con la inequívoca sensación del deber cumplido, paso a despedirme y a abrazarlos", escribió el conductor. Según explicó, su participación en el segmento nocturno terminará la última semana de enero, momento en el que dará un giro profesional.

Para tranquilidad de sus seguidores, Butvilofsky aclaró que su partida del horario no implica una desvinculación de la señal. "No me voy del canal. Son varias las razones que inclinaron la balanza para aceptar el cambio que me propusieron, un nuevo comienzo", detalló, y prometió revelar su próximo destino en la grilla la semana que viene.

En su mensaje, destacó a Re Despiertos como una de las experiencias fundamentales de su vida, comparable solo con su trabajo junto a Fernando Peña en El Parquímetro. "Me dejaron ser en máxima expresión, me permitieron mostrarle a la gente quién soy", valoró.

Una figura de TN anunció que deja su programa: "Con el pecho estrujado".

El mensaje a sus compañeros

El periodista dedicó palabras especiales para Guido Martínez y Javier Fabracci, sus laderos en la trasnoche, especialmente por el esfuerzo compartido durante el 2025. "Sigan haciendo, que son muy importantes para tanta gente. ¡Aguante Re Despiertos!", los alentó. Para cerrar, agradeció al público por la fidelidad durante estos siete años. "Les he dado absolutamente todo. Por eso me voy sereno", concluyó Buti, listo para encarar lo que definió como un "inmenso desafío".