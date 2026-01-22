Incómodo momento al aire de TN.

Matías Bertolotti volvió a quedar en el centro de la escena en TN luego de un comentario al aire que generó incomodidad entre sus compañeras y terminó con un freno directo en pleno noticiero. El meteorólogo hizo una serie de chistes sobre la vestimenta de la periodista Florencia Ferrero y la situación escaló hasta provocar un llamado de atención público por parte del equipo.

El episodio ocurrió durante la mañana del 22 de enero en el noticiero TN de 6 a 10. Mientras la conductora española Elena García destacaba el look de Ferrero —una camisa blanca de encaje acompañada por una corbata cuadrillé—, Bertolotti intervino desde el otro extremo de la mesa con un comentario que buscó ser humorístico.

“¿Te puedo pedir un favor? 18 tiritas rojas colgate hoy”, lanzó el meteorólogo, en referencia al vestuario típico de los toreros españoles. La reacción corporal de Ferrero dejó entrever que el chiste no había sido bien recibido, pero Bertolotti insistió con el tono burlón mientras se escuchaban risas en el estudio.

"Basta": los compañeros de Matías Bertolotti lo ubicaron

Lejos de descomprimir, la situación se tensó aún más cuando Elena García volvió a remarcar que el look era “muy español, flamenco y torero”. En ese momento, Bertolotti comenzó a cantar “Torero”, el tema de Chayanne, y sumó: “Basta de toreros”, entre risas. La conductora no ocultó su fastidio y lo cruzó en vivo: “Ay, Matías Bertolotti”. Sin embargo, el meteorólogo redobló la apuesta con otro comentario: “Basta de corridas de toros. Termínenla, pobres toritos”.

El clima obligó a la intervención de otros integrantes del equipo. Alejandro Parmo, panelista de deportes, fue directo: “Basta, Matías”. A su vez, Daiana Lombardi, encargada del tránsito, también le pidió que frene: “Te pido por favor, basta”. García cerró el momento con ironía: “Matías con todo se tiene que meter. Ojo con el colectivo español”.