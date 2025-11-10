Estos son los líderes más influyentes de América Latina en 2025

Desde la Ciudad de México, la revista Destacados Líderes México presentó su edición anual del Top 100 Destacados Líderes de América Latina, una iniciativa avalada por el Comité Evaluador de Premios Internacionales (COEPRIN) que celebra el talento y la trayectoria de quienes transforman la región desde distintos ámbitos. Entre los reconocidos figuran Rigoberta Menchú, Carla Ortiz y Gabriela Salas, tres referentes que representan la diversidad y el compromiso de América Latina con el cambio social, cultural y científico.

Un reconocimiento al liderazgo latinoamericano

La ceremonia, realizada el 30 de octubre de 2025, destacó a líderes de la ciencia, el arte, la educación, el deporte, la cultura y los negocios. La Dra. Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992, fue una de las figuras centrales junto al primer actor Eric del Castillo y el empresario Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México. Los tres recibieron el Galardón Especial del Cuadro de Honor 2025 por su aporte al desarrollo humano y la integración regional.

Diversidad de talento en un mismo escenario

Entre los homenajeados también se destacó la actriz boliviana Carla Ortiz Oporto, la científica mexicana Gabriela Salas Cabrera y el joven investigador Ian Emmanuel González Santos, considerado el biólogo molecular más joven del mundo. A ellos se sumaron figuras del deporte como Osmar Olvera Ibarra y José Arnulfo Castorena Vélez, medallistas olímpicos que simbolizan la perseverancia y la excelencia latinoamericana.

Líderes que inspiran desde cada país

El evento reunió a personalidades de más de diez países. Desde Colombia fueron distinguidos Joham Becerra Llamosa y Edwin Alejandro Henao Mejía; por Guatemala, además de Menchú Tum, se reconoció a Elios Uriel Samayoa López; mientras que Bolivia volvió a destacar con la mención a Carla Ortiz. También hubo distinciones para referentes de Perú, El Salvador y Nicaragua, en una edición que reafirmó el carácter regional del premio.

Al cierre del encuentro, el comité de los Premios Internacionales COEPRIN subrayó el valor del liderazgo con propósito. “Este reconocimiento no solo honra trayectorias, sino también valores. Celebramos a quienes hacen de su liderazgo un puente hacia el bienestar y la esperanza para nuestras naciones”, expresaron los organizadores, marcando el espíritu del evento que se proyecta como una de las plataformas más influyentes de América Latina.