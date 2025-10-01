A través del programa Cocinas Comunitarias, La Rioja profundiza la asistencia alimentaria para el interior provincial

En el marco del programa Cocinas Comunitarias, la provincia de La Rioja llevó a cabo una jornada de asistencia y fortalecimiento del Merendero Doña Tomasa, ubicado en el barrio San Vicente. La actividad, realizada con el objetivo de garantizar la alimentación de familias en situación de vulnerabilidad, permitió brindar comida a 130 personas del barrio y sus alrededores.

A través del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, a cargo de Alfredo Menem se refirió a las cocinas en diálogo con medios locales: “El programa Cocinas Comunitarias nació después de 2023, como respuesta al abandono del Gobierno Nacional, que dejó de entregar alimentos a comedores y merenderos de la provincia. Gracias a la decisión política del gobernador Ricardo Quintela, que nunca nos soltó la mano, pudimos crear y sostener este programa, llegando a distintos barrios y trabajando de manera articulada con las y los referentes territoriales”.

Además de la entrega de alimentos, la jornada incorporó acciones de apoyo integral, entre ellas talleres de nutrición y alimentación saludable, desarrollados por el equipo Nutrir del Ministerio en conjunto con estudiantes de la Universidad Barceló. De esta manera, el programa no solo cumple un rol asistencial, sino que también busca ser una herramienta de inclusión, organización y desarrollo comunitario, combinando asistencia alimentaria con educación, producción local y generación de trabajo digno.

En el marco de las actividades con las infancias, se difundió información sobre la Línea 102, destacando su importancia como canal de comunicación y asistencia para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Con el objetivo de visibilizar y fortalecer la economía local, se trabajó en conjunto con emprendimientos de la zona, como la producción de pastas caseras, integrándolos a la jornada como parte del apoyo al trabajo autogestivo y familiar. En ese sentido, el ministro Menem destacó: “Queremos visibilizar esto para que todos nos animemos a emprender, para que más familias puedan generar sus propios recursos y puestos de trabajo”.

Una de las colaboradoras del Merendero Doña Tomasa, Gladys, expresó su agradecimiento por la jornada compartida y el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, que permite garantizar un plato de comida en la mesa de cada familia riojana. “Estamos orgullosos de este trabajo con Cocinas Comunitarias y, gracias al apoyo del Ministerio, pudimos comenzar a elaborar pastas caseras, así que estamos más que felices”, comentó la referente.

De esta manera, el programa Cocinas Comunitarias se consolida como un pilar fundamental en la política social provincial, al combinar la asistencia alimentaria directa con herramientas de capacitación, educación nutricional y fomento del trabajo independiente.