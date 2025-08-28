El ministro alemán de Exteriores dice que hay que responder a los ataques rusos en Kiev

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, mientras espera para reunirse con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en la oficina del primer ministro en Tokio, Japón

Los ataques rusos contra Kiev, incluida la delegación de la Unión Europea en la capital ucraniana, no pueden quedar sin respuesta, declaró el jueves el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.

"Anoche volvimos a vivir de forma terrible cómo Rusia atacó y bombardeó Kiev, murieron civiles, niños, y también fue atacada la delegación de la UE. Y eso no puede quedar sin consecuencias", declaró Wadephul a los periodistas.

Al ser preguntado en rueda de prensa con su homólogo estonio por más detalles, Wadephul no quiso dar más detalles, diciendo que Alemania quería mostrar que está considerando una nueva respuesta y que cualquier acción sería tomada conjuntamente por la UE.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También celebró los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de la paz en la guerra de Ucrania y añadió que estos aún no han sido suficientemente respetados por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Por lo tanto, asumo que los Estados Unidos de América considerará seriamente nuevas sanciones", dijo Wadephul, añadiendo que Europa estaba decidida a seguir aplicando una política clara en materia de sanciones.

Con información de Reuters