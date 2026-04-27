Al menos dos muertos por colisión de trenes en las afueras de la capital de Indonesia

Al menos dos personas murieron el lunes por el choque de dos trenes en la ciudad de Bekasi, cerca de la capital indonesia, Yakarta, informaron autoridades.
La colisión tuvo lugar en la estación de tren de Bekasi entre un tren de cercanías y uno de larga distancia, dijo a Reuters la portavoz de la empresa operadora de la línea de cercanías, Karina Amanda, quien añadió que "nos estamos centrando en evacuar a los pasajeros y a la tripulación del tren".
Franata Wibowo, portavoz del operador ferroviario local, declaró a la cadena Kompas TV que al menos dos personas habían fallecido. Reuters no pudo confirmar de inmediato el número de víctimas mortales.
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"Estamos haciendo todo lo posible para trasladar a las víctimas a los hospitales más cercanos lo antes posible. Se ha confirmado la muerte de dos víctimas en los hospitales", dijo Franata.
Según testigos de Reuters, se vieron al menos 20 ambulancias en la estación de Bekasi, y también acudieron al lugar equipos de la agencia de rescate de Indonesia para ayudar a evacuar a los pasajeros.
Con información de Reuters