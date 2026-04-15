Airbus nombra a la española Amparo Moraleda nueva presidenta de su consejo

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Airbus en el centro de exposiciones Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte en Villepinte, cerca de París, Francia

​Airbus nombró el martes a la española Amparo Moraleda ‌como la ‌próxima presidenta de su consejo de administración, lo que supone la primera vez en los más de cincuenta años de historia del gigante aeroespacial ​europeo que ⁠el cargo lo ocupará alguien ‌que no sea francés ⁠ni alemán.

Francia y ⁠Alemania poseen cada una el 10,8% de Airbus y llevan mucho ⁠tiempo dominando las altas ​esferas de la empresa. ‌El Estado español ‌tiene una participación del 4,1%.

Moraleda, ⁠que actualmente ejerce como consejera independiente principal en el consejo de administración de Airbus, ​asumirá ‌el cargo en octubre, sucediendo a René Obermann, quien decidió no presentarse a la reelección. El nombramiento ⁠fue aprobado por los accionistas reunidos en la junta general anual de la empresa celebrada el martes en Ámsterdam.

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Ingeniera industrial de formación, Moraleda ocupó anteriormente el ‌cargo de directora de operaciones de la división internacional de la eléctrica española Iberdrola y el de directora general de IBM ‌para España y Portugal. En la actualidad, forma parte de los consejos ‌de administración ⁠de A.P. Moller-Maersk, CaixaBank y Vodafone, entre otros.

(Información ​de Gianluca Lo Nostro; edición de Joe Bavier; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)