Acuerdo con Irán incluye un fondo de 300.000 millones de dólares, según fuente

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer iraní sostiene la bandera de Irán durante una manifestación en Teherán, Irán

Por Andrew Mills, Maha El Dahan y Parisa ​Hafezi

DUBÁI, 16 jun (Reuters) - En el acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán se esboza un fondo privado de 300.000 millones de dólares destinado a impulsar la inversión en Irán, y ya se ha comprometido más de la mitad de ‌esa suma, según ha informado a Reuters una ‌fuente con conocimiento directo del acuerdo.

El fondo está concebido para ofrecer a ambas partes un incentivo económico que les anime a cerrar un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra, según la fuente, que habló bajo condición de anonimato, ya que el plan aún no se ha anunciado, mientras Washington y Teherán se preparan para firmarlo el viernes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La existencia del fondo ya se había dado a conocer anteriormente, pero Reuters revela por primera vez que ya se ha comprometido más de la mitad de la cantidad y que estará compuesto íntegramente por fondos del sector privado.

Representantes estadounidenses e iraníes afirmaron el domingo que habían acordado un marco para poner ​fin a la guerra —que comenzó cuando las ⁠fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron Irán el 28 de febrero—, levantar el bloqueo estadounidense a Irán y reabrir el estrecho ‌de Ormuz, una ruta clave de suministro mundial de petróleo y gas.

El nuevo fondo es un vehículo de ⁠inversión privada, no un programa de reconstrucción o de reparaciones, y no ⁠incluirá dinero público ni subvenciones, según la fuente, que añadió que empresas con sede en EEUU, los Estados árabes del golfo Pérsico, Asia, Sudamérica y África han acordado comprometer financiación.

Las inversiones prometidas abarcan los sectores de la energía, la logística, la industria manufacturera y ⁠el transporte, según la fuente.

Una fuente iraní de alto rango dijo a Reuters que Teherán había solicitado inicialmente 400.000 ​millones de dólares a EEUU como compensación por los daños de guerra, pero que Washington ‌se había negado.

Fue entonces cuando surgió la idea del fondo, que ‌se denominará "Fondo de Reconstrucción y Desarrollo".

El mecanismo prevé que los países de la región contribuyan de diversas formas, según la ⁠fuente iraní. Entre ellas se incluyen la obtención de préstamos, el establecimiento de líneas de crédito o la financiación directa de la reconstrucción de los lugares dañados durante la guerra, incluidas instalaciones como el complejo siderúrgico de Mobarakeh, refinerías, aeropuertos y, en términos más generales, las infraestructuras afectadas por el conflicto.

Irán, una de las mayores economías de Oriente Medio, apenas ha atraído inversión extranjera directa significativa ​en las últimas cuatro ‌décadas, al haber quedado excluido de los mercados de capitales mundiales por sucesivas oleadas de sanciones estadounidenses e internacionales.

El país cuenta con las segundas reservas probadas de gas natural más grandes del mundo y las cuartas reservas probadas de petróleo más grandes.

Además, cuenta con una población joven y con un alto nivel educativo de más de 92 millones de personas, una base industrial diversificada y un importante potencial sin explotar en sectores que van desde la ⁠petroquímica y la minería hasta el turismo y la agricultura.

El fondo de inversión es totalmente independiente de una vía de negociación paralela sobre el levantamiento de las sanciones estadounidenses y la liberación de los activos soberanos iraníes congelados en el extranjero, dijo la fuente con conocimiento del acuerdo, que describió ambos como mecanismos financieros distintos con fines y plazos diferentes.

El fondo no se creará ni entrará en funcionamiento hasta que se alcance un acuerdo definitivo y satisfactorio. El memorándum de entendimiento, una vez firmado, tiene por objetivo estructurar el proceso durante los próximos 60 días.

"Solo se creará una vez que se haya firmado el acuerdo definitivo", dijo la fuente. "Durante estos 60 días, los administradores del fondo trabajarán ‌con los iraníes y los inversionistas para planificar y definir el alcance de los proyectos".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán y el de Pakistán, que ayudaron a mediar en el acuerdo sobre el fondo de inversión, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Una portavoz de la Casa Blanca se remitió a una entrevista de la CBS con el vicepresidente JD Vance el lunes, en la que este dijo que Irán podría acceder a un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares respaldado por los Estados del golfo Pérsico ‌si cumple un acuerdo con Washington, que incluye el desmantelamiento de su programa nuclear, la eliminación de sus reservas de material enriquecido y la aceptación de un régimen estricto de inspección y cumplimiento.

La fuente no quiso precisar cómo se administrará el fondo ni quién lo hará, señalando que ‌aún quedan por concretarse detalles ⁠clave.

La fuente mencionó empresas de Corea del Sur, Japón, Singapur, Malasia y Estados Unidos entre las que se habían comprometido, pero se negó a facilitar una lista exhaustiva.

El memorándum de 60 días es un marco de ​referencia, no un acuerdo definitivo, y se espera que los negociadores estadounidenses e iraníes trabajen en múltiples frentes durante ese periodo, abordando el tema nuclear, las sanciones y la seguridad regional.

Con información de Reuters