“Hacer memoria no es recuerdo, es construir futuro”: La Rioja movilizará por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, millones de personas se preparan para marchar a lo largo de todo el país. La provincia de La Rioja no será ajena a ello, y además habrá otras actividades. Esto lo confirmó el secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela.

En diálogo con El Independiente, el funcionario aseguró: "La propuesta de esta semana es larga, dura 15 días, para conmemora el día de la memoria, por la Verdad y la Justicia el próximo lunes. Comenzamos hace una semana, y concluirá el 30 de marzo. Nuestro lema este año es 'Acá estamos', hay un movimiento que trata de imponerse desde el poder que es borrar a las personas que hacemos memoria y la historia".

Respeto al plan sistemático de exterminio, que secuestro, torturo e hizo desaparecer a 30 mil personas y más de 400 bebés nacidos en cautiverio, Brizuela expresó: "Nuestro lema es un acto de afirmación contra la negación, que es todavía más grave. En algunos casos es reivindicación del crimen, del plan sistemático que existió en la Argentina, del exterminio. Nosotros hacemos de La Rioja, un acto de afirmación".



Y se diferenció de otros funcionarios a nivel nacional: "El lema que nos ilumina es la historia no se niega, se hace memoria".

La memoria para construir el futuro

En tanto, Brizuela aseguró que "hacer memoria no es recuerdo, es construir futuro", y reflexionó que "la memoria está intrínsicamente unida a la construcción del futuro, de un proyecto. Si no sabemos de donde venimos, tampoco sabemos a donde vamos. No tenemos horizonte".



Como funcionario de la provincia, Brizuela describió que "el horizonte democrático, de la igualdad, del respeto a los derechos humanos, del estado de bienestar, de los derechos sociales, tiene que ver con esta memoria"

Además, señaló que los riojanos "hacemos memoria de Felipe Varela o el Chacho. Los porteños con su visión y liberal lo niegan hasta el día de la fecha. O lo maltratan a los que nosotros consideramos próceres. Es importante donde nos paramos en el camino del pueblo argentino y los movimientos populares”.

Actividades para la memoria

Comienzan este domingo a partir de las 21 horas, en Plazoleta Carlos Illanez frente a la rotonda del Chacho, donde se hará la tradicional vigilia artística y cultural "Por la memoria" organizada por la Asociación de ex Presas y Presos Políticos.

Por otro lado, el Acto Central Institucional y la Señalización por la Memoria, se realizará a las 11 horas en plaza San Martín de Villa Unión, Departamento Felipe Varela.

Finalmente, hasta el 30 del mes de marzo inclusive se llevarán adelante las diversas actividades culturales, artísticas, educativas y de reflexión, centradas en el terrorismo de Estado, los derechos humanos y su relación con la construcción de una ciudadanía democrática.