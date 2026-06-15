¿Qué es el G7 y qué temas se tratarán en la cumbre de Évian-les-Bains?

FOTO DE ARCHIVO: Logotipos del G7 en el muelle antes de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains

El Grupo de los ​Siete (G7), foro donde se reúnen las principales economías desarrolladas del mundo, se reunirá el lunes en la localidad turística de Évian-les-Bains, a orillas de un lago en Francia, para debatir sobre las guerras en Ucrania e Irán, los desequilibrios económicos ‌mundiales que amenazan la estabilidad financiera y el ‌imparable auge de la inteligencia artificial.

A lo largo de sus 50 años de historia, el G7 se ha enfrentado a catástrofes geopolíticas, desde la crisis del petróleo de los años 70 hasta las repercusiones globales de los ataques militares del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán, así como a cuestionamientos sobre su papel en un contexto en el que el multilateralismo se tambalea y crece el poder económico y político de otros países.

¿QUÉ ES EL G7?

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El G7 es una agrupación informal de países ricos. No tiene secretaría permanente ni personalidad jurídica.

Sus miembros son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón. La Unión Europea asiste a todas las cumbres, ​pero no cuenta como uno de ⁠los "7" principales y no ostenta la presidencia rotatoria, ya que no es un solo país, sino un bloque de 27.

Rusia se ‌incorporó a lo que se convirtió en el G8 en 1997, pero fue suspendida posteriormente en 2014 tras ⁠la anexión de Crimea a Ucrania.

Francia asumió la presidencia de manos de ⁠Canadá en 2026.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA EXISTIENDO?

El G7 se fundó tras el embargo petrolero de la OPEP de 1973 como un foro para que los países más ricos debatieran las crisis que afectaban a la economía mundial. Sus Estados miembros tienen un PIB anual combinado de ⁠más de 50 billones de dólares, algo menos de la mitad de la economía mundial.

El ámbito de actuación del G7 ​se amplió en la década de 1980 para incluir cuestiones políticas.

En los últimos años se ha ‌convertido en habitual invitar a otros países. Este año, los ‌líderes de India, Corea del Sur, Kenia y Brasil se encuentran entre los invitados.

¿QUÉ HAY EN LA AGENDA DE LA ⁠CUMBRE DE EVIAN-LES-BAINS?

APOYO A UCRANIA

El G7 querrá mostrar unidad en su apoyo a Ucrania, que se enfrenta a una guerra con Rusia que ya entra en su quinto año.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha propuesto mantener conversaciones cara a cara con el presidente ruso, Vladimir Putin, para intentar poner fin a la guerra. Quiere que los europeos desempeñen un papel más destacado en el proceso, preocupado por que ​Estados Unidos esté distraído ‌por el conflicto en Irán.

Los miembros europeos del G7 quieren convencer a Trump de que la posición de Ucrania se ha fortalecido, que Europa está asumiendo ahora la carga financiera, militar y política del esfuerzo bélico de Ucrania y que el G7 debería ponerse de acuerdo sobre cómo abordar unas negociaciones significativas con Putin.

Zelenski estará en Évian-les-Bains para el debate sobre Ucrania.

IRÁN

Los líderes del G7 se reúnen poco después de que Estados Unidos e Irán anunciaran que ⁠habían acordado un marco para poner fin a su guerra.

No está previsto que el acuerdo se firme hasta el viernes, pero los líderes del G7 querrán conocer los detalles del mismo y, en particular, con qué rapidez se podrá reabrir al tráfico marítimo el vital estrecho de Ormuz. Trump afirmó que se reabriría el viernes y que había ordenado el fin del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

En los días previos a la reunión del G7, Francia se había mostrado muy interesada en alcanzar un acuerdo dentro del G7 y con los socios de Oriente Medio sobre las exigencias que se pueden plantear a Irán en relación con sus programas nuclear y balístico.

Los líderes de Egipto, Qatar y Emiratos Árabes ‌Unidos se unirán al debate.

CORRECCIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS GLOBALES

Francia resume los desequilibrios de la siguiente manera: China produce demasiado, EEUU consume demasiado y los europeos invierten muy poco.

En Occidente crece la alarma ante el superávit comercial récord de China y su ascenso en la cadena de valor. Pekín ha defendido sus políticas industriales y ha rechazado las acusaciones de que los exportadores chinos se benefician injustamente de las subvenciones estatales.

Macron ha hecho un último intento por adoptar un enfoque cooperativo antes de que la UE decida si endurece su política comercial hacia China.

Dada ‌la ausencia de China en la mesa de negociaciones, no se esperan avances significativos. Francia afirma que el mero reconocimiento de que existe un problema ya es un logro en sí mismo.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Francia ha invitado a una docena de altos ejecutivos del sector tecnológico, entre ellos Sam Altman, de ‌OpenAI, y Dario Amodei, director ⁠ejecutivo de Anthropic, para debatir sobre las últimas tecnologías de inteligencia artificial y las posibles amenazas y oportunidades que ofrecen.

La protección de los niños en internet y la infraestructura digital también estarán en la agenda, pero ​no la fiscalidad de los gigantes digitales.

LA CARGA DE LA DEUDA DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Es probable que los líderes del G7 expresen su determinación de abordar la pesada carga de la deuda a la que se enfrentan muchos países emergentes y en desarrollo. No está claro qué significará este compromiso en términos concretos.

(Recopilado por Richard Lough; edición de Paul Simao y Neil Fullick; editado en español por Tomás Cobos)