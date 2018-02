Guerra de intelectuales: Sarlo destrozó a Durán Barba y lo acusó de ignorante

Beatriz Sarlo cuestionó al presidente, Mauricio Macri, a quien acusó de encabezar "un gobierno de empresarios. "Lo primero que hicieron cuando llegaron al poder fue "sacar las retenciones al campo y a las mineras", acusó en una entrevista en Todo Noticias (TN). Además indicó que los únicos que ganan dinero en la Argentina son los sectores de poder vinculados a Macri.

“Es una forma nítida de gobierno de empresarios”, consideró que la coalición gobernante “ni siquiera es un partido”.

La ensayista además opinó sobre la pelea entre el presidente y Hugo Moyano. “Mauricio Macri estuvo con Moyano en relaciones de negocios durante 10 años, lo conoce muy bien, el gobierno de la ciudad, Manliba, Socma, todo eso eran un solo corazón. Y cuando llegó Mauricio también Moyano entró en la Casa de Gobierno, así que Macri sabe muy de lo que está hablando cuando se refiere a Moyano, y el mismo Moyano sabe muy bien de Macri…”, destacó la ensayista en el tradicional ciclo político de TN.

"Macri se enteró recién ahora de los delitos que acusan a Moyano", sostuvo.

Acerca del asesinato del joven de Pablo Kukoc de 18 años en manos del oficial Luis Chocobar, Sarlo opinó: "En la Argentina no se puede salir a decir de manera ignorante, brutal y grosera que la gente está con la pena de muerte". La ensayista además manifestó que "la gente no puede opinar sobre la pena de muerte por encuesta. No se puede retroceder 172 años. La pena de muerte nunca estuvo en la Constitución".

Embed

"A mí no me importa qué diga la gente sobre la pena de muerte. El que haya dicho eso es ´brutal, grosero e ignorante´", señaló Sarlo, quien además sostuvo que en el caso Chocobar hay un juez que intervino por una clara razón.