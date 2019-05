El ex presidente Fernando De la Rúa está internado en el Sanatorio Fleni

El ex Presidente Fernando De la Rúa se encuentra internado en el Hospital Fleni. Fuentes allegadas al ex mandatario afirmaron que si bien no es grave, se encuentra internado en observaciones debido a problemas renales.

De la Rúa de 81 años, estuvo internado en grave estado los primeros días de enero por un cuadro cardiovascular preexistente que habría sido intensificado por una infección respiratoria.

Fernando De la Rúa ya había sido internado en octubre del 2018, afectado por una patología cardíaca. Tras haber sufrido un infarto de miocardio, tuvo que internarse en el Instituto del Diagnóstico. Allí le practicaron una angioplastia, un procedimiento endovascular que consiste en dilatar una arteria o vena estrecha u ocluida con el fin de restaurar el flujo sanguíneo obstruido.

Además, en mayo del mismo año, el ex Presidente había tenido otro infarto, por lo cual los médicos del Sanatorio Otamendi le colocaron dos stents.