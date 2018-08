El diputado del Frente Renovador Felipe Solá reveló que se reunió por primera vez con la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner el pasado 1 de agosto, a quien no veía desde hacía once años. Durante el encuentro, hablaron sobre las elecciones presidenciales de 2019 y la necesidad de unión por parte de la oposición para ganarle al macrismo.

“Me dijo que hay muchos candidatos y que hay que juntarse, juntarse y juntarse. Le dije que para eso hacía falta esfuerzos de todos y que, dada la situación económica y social del país, ella tenía que hacer un esfuerzo de acercamiento a mucha gente anti-K que no votaría de nuevo a Macri”, contó Solá en diálogo con La Nación.

En este sentido, negó que ese “esfuerzo” tenga que ver con que ella no se presente como candidata, sino que le pidió a Kirchner hacer “el esfuerzo de olvidar el sectarismo y el dogmatismo que caracterizaron a una parte final de su gobierno, que hoy está representando en algunos”, y le dijo que tenía que “hacer un esfuerzo por que el sectarismo no la aislara”.

El diputado, en este marco, reveló que, ante la posible postulación de Solá para el 2019, la ex presidenta le planteó que "es necesaria la unión de la oposición antes que las candidaturas personales". Su respuesta fue que con esto él busca que lo “miren y oigan para hablar del futuro del país y de la terrible situación que puede darse después del 10 de diciembre de 2019”, con “una catarata de vencimientos, el FMI con la pata encima del país, la pérdida del poder adquisitivo del salario y la parálisis económica”.

Por otra parte, expresó que cree a Kirchner como necesaria para ganarle al oficialismo en las elecciones. “Si uno se prohíbe hablar con una persona que incide sobre una enorme cantidad de ciudadanos, que además en su mayoría son peronistas... Si uno acepta esos límites, le está haciendo el juego al macrismo”.

En cuanto a la división del peronismo por la cual figuras del PJ como Juan Manuel Urtubey o Miguel Ángel Pichetto quieren dejar afuera a Kirchner en su frente de cara al 2019, sostuvo que “si lo quieren hacer burdamente, les va a ir muy mal en lo electoral”.

“No me he podido reunir con ellos. Aparentemente, Pichetto no quiere hablar conmigo, pero yo sí. Acá lo que está en juego es qué va a pasar en este país y para eso hay que tener plena conciencia del nivel de crisis que tenemos. Pareciera que algunos no vivieron el 2001 y 2002. Yo sé lo que es el miedo propio y de la gente a que un país se te escurra de las manos”, manifestó.

Sobre el caso de los cuadernos, no quiso opinar. Respecto al desafuero de Kirchner sostuvo que “tendría que ser senador y estudiar el tema” para saber cómo votaría, y consideró que la ex mandataria es víctima de un “acoso mediático”.

