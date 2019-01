SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras la denuncia de Thelma Fardín sobre la violación que sufrió por parte de Darthes, varios famosos fueron los que se animaron a contar situaciones de abuso y violencia sexual que sufrieron en sus vidas. Así fue cómo el bailarín Facundo Mazzei contó que fue víctima de una violación cuando era menor.

"No me daba cuenta de lo que estaba viviendo. Él además me decía que yo no debía contar nada porque mi papá en ese momento era policía federal y me decía que no se podía decir nada porque si no, nos iba a matar mi papá. Yo tenía mucho miedo, se me explotaba la cabeza, no sabía cómo reaccionar", relató Mazzei en diálogo con el programa de Jorge Rial, Intrusos.

Y luego agregó: "Lo mantuve en secreto hasta hace unos años, que pude contárselo a un par de mis amigos. La verdad que fue muy horrible la forma, fue reiteradas veces y me costó un montón en mi vida íntima. Fue difícil para mí, entonces imaginate lo que fue mi cabeza desde que apareció el relato de Thelma y el de tantas mujeres y niños. Yo hice mi posteo 'mirá como nos ponemos' y me sumé a dar una mano, mi contención y mi apoyo".

A su vez, reflexionó: "En este tiempo hice tantas notas con respecto a lo de Mery, lo de Thelma me llegaron un montón de mensajes de mujeres y de varones, y me parece que uno está acá como comunicador y está bueno poder dar ejemplos. Hoy tengo fortaleza para poder hacerlo y decirlo, y acompañar y dar ejemplos y ser un incentivo a todos los que están escuchando".

"Hace unos años me enteré que él estaba en silla de ruedas. Y yo dije 'es merecido porque a mí me arruinó toda una etapa de mi vida'. Cuando fui grande tuve que aprender a disfrutar, y mi pareja se tuvo que bancar mis miedos y no podía decir nada. No me salía. Y cuando me enteré que él (el agresor) estaba en esa situación, sentí un alivio. Hoy en día no sé qué está pasando con esa persona, pero recuerdo que era un alumno de mis padres", cerró su descripción sobre los hechos que marcaron su vida.