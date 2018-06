Exclusivo de El Destape | Los testimonios de los aportantes truchos de Cambiemos

La semana pasada, el periodista Juan Ignacio Amorín reveló en exclusiva para El Destape una lista de al menos 500 falsos aportantes a la campaña de los senadores Graciela Ocaña y Esteban Bullrich. Este domingo reveló la indignación que sintieron los vecinos de barrios humildes al enterarse que sus nombres figuraban en una lista de la cual nunca se habían enterado.

La vecina Paula Benapres, según la lista, aportó $2400. Además, aparece como afiliada a Cambiemos. “No estaba ni enterada. Que nos estén utilizando para algo que es sucio, justamente a los pobres, a los que somos laburantes y luchamos día a día, me indigna mucho, y me angustia que nuestros datos y nuestro nombre esté en una campaña que no tiene nada que ver con nosotros”, manifestó en diálogo con Amorín.

Benapres, que cobra asignaciones por sus 4 hijos y es cooperativista, sostuvo que le da “vergüenza” esta situación y cree que se utilizó a las personas más pobres para este engaño porque ellos no se iban a fijar. “Yo no me fijé en las listas. ¿Quién se iba a fijar? Yo quiero saber de dónde sacaron esa plata”, exigió.

“No aporté, nunca supe tampoco. No los voté ni nada, me sorprendí porque no ando en esta”, coincidió Débora Tovani, quien aparece como donante de $2450, y consideró que el partido “hizo esto para tapar lo que estaban haciendo”. “A Cambiemos no lo voté, y tampoco lo votaría”.

Noemí Viera, quien supuestamente aportó $1950, también se preguntó: “¿Qué posibilidades había de que tengamos acceso a una lista de aportantes de Cambiemos, a una campaña electoral que nada tiene que ver con nuestra realidad?, y planteó que ese manejo “estuvo preparado”. “Me gustaría ver las planillas, porque entiendo que tengo que firmar para eso. Que digan ellos por qué aparecemos en esa lista”, exigió.

