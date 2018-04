Si la dieta no funciona puede que la razón sea alguno de estos intrusos.

Un reciente estudio del Instituto Británico de Estadísticasasegura que las personas ingieren un 50% más de calorías de lo que piensan. Y la razón no solo es que los alimentos no son exactos en los datos nutricionales en sus etiquetas. También identificaron una gran cantidad de alimentos que no los consideramos como fuente de calorías y, sin embargo, pueden desequilibrar cualquier dieta.

Por eso, el sitio Huffpost divulgó cuales son los alimentos presentes en nuestras dietas cotidianas y que añaden un alto nivel calórico sin que seamos conscientes de ello.

Acá te dejamos cinco comidas de las que hay que cuidarse:

Café

cafe.jpg

Las personas no suelen asociar las calorías con los líquidos y eso puede ser peligroso. El café es una de las bebidas que mayor presencia tiene en la rutina alimenticia de los estudiantes y trabajadores, y casi con toda seguridad, ninguno tiene en cuenta los niveles de calorías que tiene.

Y sobre todo cuando es acompañado por leche y azucar. En el caso de un "latte", se alcanzan las 250 calorías.

Jugos y batidos

batidos.jpg

Los batidos incluyen una mayor cantidad de calorías de las que pensamos, aunque sean 100 por ciento naturales. El azúcar de los frutos pertenece a la categoría de "azucares libres" y no debería representar más del 5 por ciento de la energía que consumimos. Un vaso de batido tiene un nivel calórico similar a una cerveza.

Entradas y aperitivos

aperitivos.jpg

Son engañosas por sus pequeñas porciones pero pueden desequilibrar tu dieta en un instante. Algunos de estos alimentos son rellenos y agregan un alto nivel de calorías y de grasas. Por lo tanto, no son alimentos equilibrados.

Aderezos

aderezos.png

Incluyen una gran cantidad de calorías a los alimentos, aún a todos aquellos que de otra manera son saludables, como las ensaladas. Es aconsejable no incluirlos en todas nuestras comidas.

Aceite para cocinar

aceite.jpg

No sirve de nada mirar las etiquetas de los productos para controlar las calorías si no tenemos en cuenta las que se suman en el propio proceso de cocinar. Incluso las opciones de comida saludable absorben una gran cantidad de grasa si se los cocina en aceite.

