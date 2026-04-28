Una famosa actriz argentina reveló que fue novia de Daniel Scioli: “Tenia el brazo”

Una famosa actriz argentina reveló que fue novia de Daniel Scioli.

El mundo del espectáculo y la política nacional sumaron un nuevo e inesperado capítulo amoroso. En las últimas horas, una histórica y muy querida actriz del teatro argentino confesó que, durante su adolescencia, mantuvo un romance con el actual secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli.

En diálogo con el medio Corta, Carmen Barbieri abrió su corazón para recordar los detalles inéditos de su vínculo amoroso con el funcionario público. "Scioli fue un noviecito de muy chiquitos, éramos muy chicos", relató.

Para ilustrar esa tierna época, la capocómica describió la rutina de su juventud: "Él venía al colegio a buscarme, con un grupo de chicas, éramos muy jóvenes".

Daniel Scioli junto al presidente Javier Milei.

El momento en el que salieron

Lejos de esquivar los temas sensibles, la conductora televisiva también hizo referencia a la actual discapacidad física de su expareja. Al aclarar la línea temporal de la relación, la estrella precisó un dato clave sobre el estado del exmotonauta en aquellos años: "Tenía el brazo".

Luego, aprovechó la oportunidad para destacar la actitud positiva del dirigente político frente al accidente que sufrió. "Juegan todo el tiempo con el tema del brazo. Yo también juego porque sé que él se ríe de eso", sentenció Carmen Barbieri en la entrevista de la que también participó su hijo, Federico Bal.