Tobal conducirá el ciclo de competencias "Hogar dulce hogar" por el eltrece

La actriz Eugenia Tobal desembarcará en la pantalla de eltrece para conducir “Hogar dulce hogar”, un nuevo ciclo que se emitirá por las tardes -aún con horario y fecha de estreno a confirmar-, donde los participantes deberán afrontar variados desafíos manuales.

Tobal firmó contrato con LaFlia, productora de Marcelo Tinelli, para comandar el programa que tendrá un formato de competencia en el que cada semana se enfrentarán equipos de cuatro personas (familias, amigos y compañeros de trabajos) en desafíos manuales que irán variando periódicamente.

Las consignas tendrán que ver, por ejemplo, con el reciclaje de elementos no convencionales, la reutilización de materiales, el reciclaje de muebles, o la decoración de ambientes.

Los concursantes contarán con el asesoramiento de especialistas en las áreas de albañilería, carpintería, ambientación y manualidades.

El jurado de la competencia será integrado por Octavio Borro (ex “Jugate Conmigo”), especialista en carpintería; Sol Álvarez Roldán (ex “Utilísima”), especialista en decoración y reciclaje; Agustina Gallo (ex “Utilísima”), especialista en manualidades, restauración y bricolaje, y Luis Escobar (Youtuber), especialista en construcción y realización.

Con información de Télam