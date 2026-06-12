El equipo de Todo Noticias se burló al aire del jefe de Gabinete de La Libertad Avanza, Manuel Adorni.

A la controversia que atraviesa el bloque de La Libertad Avanza por la causa judicial de presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se suman ahora las dudosas declaraciones del funcionario en La Nación+. La polémica rápidamente sacudió la agenda mediática y los medios no dudaron en opinar sobre esto. En ese sentido, en una emisión de TN, el equipo periodístico protagonizó una burla en conjunto hacía el funcionario oficialista.

Durante una transmisión de un programa de Todo Noticias, el equipo periodístico realizó distintos comentarios en referencia a la famosa fotografía del jefe de Gabinete junto a una parrilla. En ese contexto, manifestaron: “Este es el tipo que tenía $500.000 dólares guardados”. Asimismo, el periodista Jonatan Viale expresó: “Es toda pobreza esa foto”.

Luego agregó: “Vayas a dónde vayas, en la foto no hay nada de $500.000 dólares ahí. Mirá, elegí un zoom cualquiera, la escalera, la parrilla, la sal, no hay nada de $500.000 dólares”.

Las imágenes de Manuel Adorni antes de trabajar en el gobierno

Las imágenes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se viralizaron en redes sociales en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y luego de que se conociera un importante incremento en su patrimonio declarado. Este archivo multimedia sacó a la luz una faceta poco conocida del funcionario, dejando totalmente expuesta una etapa de su vida muy diferente a la situación económica que actualmente plantea ante la Justicia.

El material se filtró en paralelo al escándalo que tomó fuerza a partir de distintas investigaciones judiciales, las cuales pusieron bajo la lupa la evolución de su patrimonio. En particular, las sospechas se centran en operaciones inmobiliarias vinculadas a propiedades ubicadas en el barrio porteño de Caballito y en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Por otro lado, ahora se suman al tablero las incursiones de Adorni en las criptomonedas.

