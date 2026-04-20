Viviana Canosa confirmó su regreso a un histórico canal de la TV: "El próximo jueves"

Viviana Canosa vuelve a la televisión.

Tras varias semanas de especulaciones, Viviana Canosa confirmó que regresa a la televisión de aire.

La noticia la compartió en su cuenta de X (ex Twitter), donde publicó fotos del momento en que firmó contrato con El Nueve. Según escribió Viviana, el programa empezará el próximo jueves a las 23 hs.

Ya había trascendido anteriormente, que el regreso de Canosa sería junto con el de Fabián Doman a El Nueve. El periodista Pablo Montagna dio la información hace unos días y reveló: "Se confirmaron las incorporaciones a @canal9oficial". "Para la franja de las 23 hs, Doman (desde el martes 28 de abril) y Canosa (desde el jueves 23)", agregó.

El regreso de Canosa a la TV.

Su alejamiento de la pantalla se produjo luego del escándalo originado por una denuncia pública que salpicó a varias personalidades del espectáculo, entre ellas Lizy Tagliani, episodio que incluso tuvo derivaciones en el ámbito judicial.

Desde ese momento, Canosa permaneció fuera de la TV abierta, aunque continuó activa a través de sus redes sociales y participando en distintos espacios de streaming, como su programa en Carnaval, donde siguió opinando sobre temas de actualidad política y del mundo del espectáculo.