Se conoció el verdadero motivo por el que El Trece echó a Silvia Martínez Cassina: "Muchos"

Tras cuatro años de su salida, se conocieron los verdaderos motivos por los que El Trece echó a Silvia Martínez Cassina.

Hace cuatro años, una decisión sacudió al mundo del periodismo: una de las caras más reconocidas de la televisión argentina quedó afuera tras más de tres décadas de trayectoria. La noticia generó impacto inmediato, no solo por el peso de su nombre, sino por el trasfondo que empieza a conocerse.

Se trata de Silvia Martínez Cassina, histórica conductora de TN y eltrece, quien fue apartada de la pantalla tras una extensa carrera dentro del Grupo Clarín.

Según trascendió, la salida no habría sido un simple recambio televisivo. Detrás de la decisión aparecen tensiones internas que se arrastraban desde hace tiempo, vinculadas a reclamos laborales y posicionamientos dentro del canal.

En ese contexto, el periodista Ángel de Brito aportó detalles sobre la situación y fue directo al explicar el trasfondo del conflicto: “La echaron después de muchos conflictos internos. Venía con problemas desde hace tiempo con el canal”.

Tras cuatro años de su salida, se conocieron los verdaderos motivos por los que El Trece echó a Silvia Martínez Cassina.

El trasfondo de una salida que generó ruido en el medio

La periodista, con una trayectoria que superó los 30 años, no solo fue una figura central del noticiero, sino también una voz activa en reclamos vinculados a condiciones laborales y equidad dentro del medio, lo que habría tensado aún más su vínculo con la empresa.

El caso reavivó el debate sobre las internas en los medios, el rol de los periodistas y los límites entre lo profesional y lo empresarial, especialmente cuando se trata de figuras con tanto recorrido.

Así, lo que parecía una simple desvinculación terminó exponiendo una historia mucho más profunda. Porque cuando una figura histórica deja la pantalla, la pregunta no es solo quién se va… sino qué pasó detrás de escena.