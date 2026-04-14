Luis Majul y Florencia Arietto se cruzaron feo en LN+ por el escándalo de Adorni: "Te tengo que..."

El periodista cortó a la abogada por falta de tiempo.

En una nueva edición de su programa, el conductor televisivo Luis Majul protagonizó un picante intercambio con la abogada y dirigente Florencia Arietto. El debate, que giró en torno al escrutinio de los bienes de figuras públicas, dejó al descubierto las diferencias sobre cómo se mide la transparencia en el arco político.

La jornada televisiva de este martes sumó un nuevo capítulo de confrontación cuando Luis Majul comenzó a repasar los nombres de diversos especialistas y figuras que han estado bajo el foco mediático por sus patrimonios. Sin embargo, la calma se rompió cuando Florencia Arietto intervino para denunciar lo que considera una "doble vara" en el tratamiento periodístico y judicial de las declaraciones juradas.

"Lo pusieron a la parrilla"

Arietto no tardó en salir en defensa de Manuel Adorni, el actual vocero presidencial, comparando su situación con la de dirigentes vinculados al kirchnerismo como Juan Grabois, Máximo Kirchner y Sergio Massa. "A Adorni lo pusieron a la parrilla, le hicieron una carnicería cuando todavía en noviembre puede demostrar el origen de sus fondos", disparó la abogada, visiblemente molesta.

La dirigente cuestionó el ensañamiento que, a su juicio, existe contra funcionarios del actual gobierno, mientras que otras figuras con patrimonios largamente cuestionados parecen recibir un trato más benévolo. "A Adorni lo hacen m... y a los otros 'ay, el chalecito en Villa Dalcar'", ironizó, en referencia a las propiedades y bienes que se le adjudican a referentes de la oposición.

Disculpas y cierre apresurado

Ante la intensidad del reclamo de Arietto, Majul intentó retomar el hilo de su exposición, mencionando que debía pedir disculpas a analistas como Damián Di Pace y Tomás Canatti por no haber podido profundizar en ciertos temas económicos debido a la dinámica del debate.

Finalmente, el conductor se vio obligado a cortar la intervención de Arietto por falta de tiempo: "Nos quedamos sin tiempo, Florencia, te tengo que pedir disculpas", concluyó Majul, cerrando un bloque marcado por la polémica sobre qué se investiga y a quién se señala cuando se habla de declaraciones juradas en la Argentina