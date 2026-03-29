Lizy Tagliani habló de su despido de La Pop.

Mirtha Legrand contó con importantes invitados este último sábado 28 de marzo en una nueva emisión de La Noche de Mirtha. Roger Zaldivar, Carmen Barbieri, Hernán Drago y Lizy Tagliani se sentaron en la mesa de la icónica presentadora, para hablar respecto a sus carreras y también el presente tanto de sus rubros como del país.

En ese sentido, la mujer que en febrero cumplió 99 años quiso saber cómo se había dado el despido de la última de las mencionadas en Radio POP, tomando en cuenta que la noticia tomó a todos por sorpresa y que incluyó también la salida de la Negra Vernaci.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 28 de marzo.

¿Qué dijo Lizy Tagliani de su despido?

"Decime Lizy, ¿a vos te echaron de la radio?", consultó sin rodeos Mirtha. "Ah sí, a mi me echaron de la radio", deslizó la humorista sin ver venir esa duda, con un tono que causó la risa de todos los presentes. Tras esto, prosiguió fiel a su estilo: "Traje el currículum por las dudas, por si necesitás una locutora. Estoy preparada".

Ya más seria, contó: "Sí, la verdad que estaba haciendo el programa lo más bien, era la tercera temporada. Arrancamos, terminó el programa a las 9 y 9:05 me citan a una reunión a mí y a la Negra Vernaci". "Que le mandamos un beso, una gran profesional", acotó Mirtha, algo a lo que suscribió la exconductora de La Peña del Morfi, para luego cerrar su explicación: "Y nos dijeron que terminaba el 27".

"¿Motivos?", inquiso directa Mirtha. "No, honestamente...", expuso Lizy mientras buscaba la forma de brindar el argumento, aunque su interlocutora lo entendió en el momento: "No tenían plata". "Así dijeron, yo dije que no interesaban las razones porque cuando la decisión está tomada, ya no tiene sentido", concluyó Lizy.