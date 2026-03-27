El Nueve apuesta fuerte: los dos conductores estrellas que negocia para su prime time

El Nueve apostaría con dos figuras.

En medio de una fuerte competencia por el rating, El Nueve empieza a mover fichas para reforzar su programación nocturna. Con la mira puesta en el prime time, el canal avanza en negociaciones con dos nombres pesados de la televisión que podrían marcar un cambio de rumbo en su grilla.

¿Cuáles son los conductores con los que negocia Fabián Doman y Viviana Canosa?

Se trata de Fabián Doman y Viviana Canosa, quienes vuelven a sonar con fuerza para regresar a la pantalla abierta. La información fue revelada por Marina Calabró en Lape Club Social Informativo (América TV), donde aseguró que ambos están en conversaciones para sumarse a la señal.

Viviana Canosa y Fabián Doman llegarían a El Nueve.

La apuesta no es menor. Según trascendió, la idea es que cada uno tenga su propio programa, en formato semanal, ocupando la franja de las 23:00. Se trataría de ciclos periodísticos, con una impronta fuerte y diferenciada, pensados para captar audiencia en un horario clave.

“Están negociando para hacer un vertical, es decir, un programa que va una vez por semana”, explicó Calabró, dando detalles de la estrategia que evalúa el canal para competir con otras propuestas.

Fabián Domán estuvo cerca de conducir un programa en El Nueve

El caso de Doman tiene un condimento extra. El conductor ya había avanzado en un proyecto con El Nueve, incluso con producción en marcha y sesión de fotos realizada. Sin embargo, el programa que iba a ser un ciclo de citas, fue suspendido a último momento.

Según contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, todo estaba listo para salir al aire cuando surgió un problema presupuestario que obligó a frenar el lanzamiento. “Es un escándalo porque estaba todo cerrado”, aseguró el periodista.

En ese contexto, Doman salió a aclarar su situación y desmintió cualquier versión que indicara que él se había bajado del proyecto. “No es cierto que yo me bajé. Estoy para hacerlo”, afirmó, dejando en claro su intención de seguir vinculado al canal.

Por su parte, Viviana Canosa también negocia su regreso con un formato alineado a su estilo, lo que podría darle al canal una dupla potente en materia de opinión y actualidad.

Si bien aún no hay confirmación oficial, en El Nueve hay expectativas de que las conversaciones lleguen a buen puerto en los próximos días. De concretarse, el canal sumaría dos figuras con peso propio para reforzar su pantalla en un horario estratégico.

En un escenario cada vez más competitivo, la jugada apunta a recuperar protagonismo. Y con Doman y Canosa en carpeta, la señal busca dar un golpe de efecto en su prime time.