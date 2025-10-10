El durísimo diagnóstico de Baby Etchecopar sobre Milei: "Fracasó".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar hizo un durísimo diagnóstico del gobierno de Javier Milei, después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunciara la intervención de ese país en el mercado cambiario argentino.

"Nosotros no tenemos conciencia que no te deja dormir de lo que estamos debiendo. Es mucho lo que estamos debiendo", expresó Baby Etchecopar, quien cuestionó el endeudamiento que hizo el gobierno de Milei. "Yo voté a este gobierno creyendo que se terminaba, que íbamos a hacer un esfuerzo grande, que nos iba a costar muchísimo, que íbamos a ganar poco, que íbamos a perder cosas, pero íbamos a pagar y salir de nuevo. Porque se sale de cero, no de –250 mil millones", siguió.

Para el periodista, "resulta que, después de dos años y las puteadas y las basureadas", el Gobierno terminó poniéndose contento "porque nos vienen a prestar". "Evidentemente el plan económico fracasó hasta hoy. Y si fracasó hasta hoy no creo que en dos años vaya a triunfar", añadió.

La crítica de Baby Etchecopar al nuevo swap anunciado por Estados Unidos

Unos minutos después del comienzo de su editorial, Etchecopar contó: "Hoy venía con un monólogo queriendo hablar a favor de la guita que vino de Caputo".

"Hasta que me avisparon y me dijeron 'mirá que es una cagada'", prosiguió y concluyó: "Es otro embargo más para la Argentina, es guita que debemos de nuevo".