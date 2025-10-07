Baby Etchecopar fulminó a Milei por su recital.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar cargó sin filtros contra el presidente Javier Milei, a quien cuestionó por el show musical que dio en el Movistar Arena para presentar su libro. Qué dijo Etchecopar en A24.

Baby describió a Milei como "un hombre grande" y aseguró que "hay muchas cosas" que le "dan vergüenza". "Este acto de colegio, ridículo, que tiene una cosa que es muy peligrosa, que es un ensayo", continuó.

"O sea que, mientras el país hierve, el Presidente ensaya con los dos papagayos esos que tiene las canciones de Nino Bravo y la orquesta. Eso está ensayado, chicos", explicó Baby Etchecopar, haciendo hincapié en las horas que el Presidente pasó en el Movistar Arena antes de la actividad de presentación de su libro.

Luego, el periodista de A24 insistió: "Este muchacho perdió tiempo al pedo en ensayar esta obra ridícula de secundaria, de fin de curso".

Baby Etchecopar a Milei con Nerón

Además, Baby Etchecopar comparó a Milei con el emperador romano Nerón. "Este muchacho es lo más parecido a Nerón que yo vi en mi vida. En el Imperio Romano, Nerón tocaba como el orto la lira y cantaba peor", expresó el periodista y añadió: "Entonces llevaba a toda la gente al Coliseo, la gente muerta de hambre, destruida, hambreada, y le daban una hogaza de pan a cambio de que aplaudan. Él salía y cantaba una canción con la lira y todos tenían que aplaudirlo".